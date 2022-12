Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Readly.



1,072 EUR +54,80% (05.12.2022, 11:07)



11,71 SEK +55,40% (05.12.2022, 10:54)



SE0014855292



A2QEQU



5GS1



READ



Readly International AB (ISIN: SE0014855292, WKN: A2QEQU, Ticker-Symbol: 5GS1, Stockholm Ticker-Symbol: READ) ist ein in Schweden ansässiger Anbieter von Beratungstätigkeiten in den Bereichen des Internet. Das Unternehmen bietet digitalen Online-Zugang zu Zeitschriften und Zeitungen und beschäftigt sich mit der Produktion und Wartung von Websites und Datenbanken sowie mit Werbung, Medien und Kommunikation. (05.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Readly International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Readly International AB (ISIN: SE0014855292, WKN: A2QEQU, Ticker-Symbol: 5GS1, Stockholm Ticker-Symbol: READ) unter die Lupe.An der Heimatbörse in Stockholm schnelle das Papier von Readly zu Wochenbeginn um über 56 Prozent nach oben. Der Grund für den immensen Kurssprung sei ein Übernahmeangebot, welches dem skandinavischen Medien-Unternehmen unterbreitet worden sei. Die schwedische Bonnier News Group wolle sich Readly einverleiben.Der Kaufinteressent biete zwölf Schwedische Kronen (1,10 Euro) je Readly-Aktie, was einen Transaktionswert von 455 Millionen Kronen (41,8 Millionen Euro) bedeuten würde. Am Freitag habe der Nebenwert den Handel noch bei 7,53 Kronen beendet. Inzwischen habe sich die Readly-Aktie dem Angebotspreis angenähert.Der Bieterausschuss von Readly empfehle seinen Aktionären, das Angebot von Tidnings AB Marieberg, einer Geschäftseinheit der Bonnier News Group, anzunehmen. Die Übernahme sei demnach an eine Annahmequote von über 90 Prozent und andere Abschlussbedingungen geknüpft. Am Donnerstag beginne bereits die Annahmefrist, die am 13. Januar enden solle. Danach könnte Bonnier News Vollzug melden.Anleger, die in den letzten Monate bei der Aktie von Readly zugeschlagen hätten, könnten sich nun über eine satte Prämie bei der "Aktionär"-Altempfehlung freuen. Wer allerdings länger investiert sei, werde mit der Höhe des Angebots nicht zufrieden sein. Zuletzt befand sich der Titel nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke. (Analyse vom 05.12.2022)