Kurzprofil Re:newcell AB:



Re:newcell AB (ISIN: SE0014960431, WKN: A2QHPG, Ticker-Symbol: 6QP) ist ein in Schweden ansässiges Textilrecyclingunternehmen. Re:newcell bietet einen auflösbaren Zellstoff für die Textilproduktion an, der aus 100 Prozent recycelten Textilien hergestellt wird. Renewcell bietet einen alternativen Rohstoff für die Textilproduktion, der ressourcenintensives Material, wie Baumwolle, oder erdölbasiertes Material, wie Polyester, ersetzt. (23.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Re:newcell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Re:newcell AB (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Vor allem für risikobewusste Anleger biete die Nasdaq Nordic spannende Investmentmöglichkeiten. Dazu gehöre zweifelsohne Re:newcell. Das Unternehmen wolle im großen Stil aus Alttextilien neues Garn herstellen und damit den Weg zur Kreislaufwirtschaft ebnen. Die Analysten von Nordea sähen massives Aufwärtspotenzial für den Titel.Doch zunächst ein genauerer Blick auf Re:newcell: Zu Jahresbeginn habe die Gesellschaft erstmals seinen nachhaltigen "Circulose-Zellstoff" ausgeliefert. Zu den Partnern respektive Kunden des Unternehmens würden u.a. die Faser-Spezialisten Lenzing (Österreich) und Eastman (USA) zählen.Vor wenigen Wochen habe Re:newcell über eine Kapitalerhöhung frische liquide Mittel in Höhe von 240 Mio. Schwedische Kronen (knapp 21 Mio. Euro) eingesammelt. Unter anderem habe sich erneut die H&M Group an dem spannenden Unternehmen beteiligt, welches den Ausbau seiner Produktionskapazitäten forciere.Zu den Kaufempfehlungen für die Re:newcell-Aktie habe sich vor Kurzem auch Svenska Handelsbanken gesellt. Das Kreditinstitut habe den Titel von "Hold" auf "Buy" heraufgestuft, Analyst Christian Kopfer nenne allerdings kein explizites Kursziel.Re:newcell biete eine hochinteressante Investmentstory, bei der Anleger vor allem starke Nerven mitbringen sollten. Der schwedische Wert eignet sich nur für den äußerst risikobewussten Anleger als Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2023)