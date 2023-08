Börsenplätze Re:newcell-Aktie:



Kurzprofil Re:newcell AB:



Re:newcell AB (ISIN: SE0014960431, WKN: A2QHPG, Ticker-Symbol: 6QP) ist ein in Schweden ansässiges Textilrecyclingunternehmen. Re:newcell bietet einen auflösbaren Zellstoff für die Textilproduktion an, der aus 100 Prozent recycelten Textilien hergestellt wird. Renewcell bietet einen alternativen Rohstoff für die Textilproduktion, der ressourcenintensives Material, wie Baumwolle, oder erdölbasiertes Material, wie Polyester, ersetzt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Re:newcell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Re:newcell AB (ISIN: SE0014960431, WKN: A2QHPG, Ticker-Symbol: 6QP) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen wolle im großen Stil aus Alttextilien neues Garn herstellen und damit den Weg zur Kreislaufwirtschaft ebnen. Zu Jahresbeginn habe Re:newcell erstmals seinen nachhaltigen "Circulose-Zellstoff" ausgeliefert. Zu den Partnern respektive Kunden des Unternehmens würden die Faser-Spezialisten Lenzing (Österreich) und Eastman (USA) gehören.Vor wenigen Wochen habe Re:newcell über eine Kapitalerhöhung frische liquide Mittel i.H.v. 240 Mio. SEK (Schwedische Kronen, umgerechnet knapp 21 Mio. Euro) eingesammelt. Unter anderem habe sich erneut die H&M Group an dem spannenden Unternehmen beteiligt, welches den Ausbau seiner Produktionskapazitäten forciere.Bereits am Dienstag sei die Re:newcell-Aktie kräftig angesprungen. Denn Analyst Daniel Ovin von Nordea sehe den Titel erst bei 200 SEK (16,82 Euro) fair bewertet. Zum Vergleich: Aktuell notiere das Papier bei lediglich 77,40 SEK (6,50 Euro). Noch optimistischer sei sogar Niclas Wahlstrom von Pareto Securities: Der Experte rate ebenfalls zum Kauf und beziffere den fairen Wert auf 272 SEK (22,90 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link