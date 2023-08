Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Re:NewCell AB (ISIN: SE0014960431, WKN: A2QHPG, Ticker-Symbol: 6QP, NASDAQ Stockholm-Symbol: RENEW) ist ein in Schweden ansässiges Textilrecyclingunternehmen. Re:NewCell bietet einen auflösbaren Zellstoff für die Textilproduktion an, der aus 100 Prozent recycelten Textilien hergestellt wird. Re:NewCell bietet einen alternativen Rohstoff für die Textilproduktion, der ressourcenintensives Material wie Baumwolle oder erdölbasiertes Material wie Polyester ersetzt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Re:NewCell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Re:NewCell AB (ISIN: SE0014960431, WKN: A2QHPG, Ticker-Symbol: 6QP, NASDAQ Stockholm-Symbol: RENEW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor wenigen Wochen habe "Der Aktionär" die NASDAQ Nordic in Stockholm genauer unter die Lupe genommen und neben dem IPO-Kandidaten Bentley Innomed auch zwei Hot-Stocks zum antizyklischen Einstieg vorgestellt. Einer davon sei Re:NewCell. Das Unternehmen treibe eine Textil-Revolution an - und habe über ein starkes Wachstum im zweiten Quartal berichtet.So habe Re:NewCell den Nettoumsatz im zweiten Jahresviertel um über 185 Prozent auf 84,8 Millionen Schwedische Kronen (SEK) (7,14 Millionen Euro) nach 29,7 Millionen Kronen im Vergleichszeitraum 2022 gesteigert. Analysten hätten im Schnitt nur 79,5 Millionen Kronen auf dem Zettel gehabt. Zugegeben: Hier handele es sich um einen Basiseffekt, der stark zum Tragen komme.Dafür habe Re:NewCell die Erwartungen beim EBITDA mit einem Fehlbetrag in Höhe von 59,3 Millionen Kronen (geschätzter Verlust: 54,1 Millionen Kronen) verfehlt. Unter dem Strich habe der Spezialist für Textil-Recycling einen Verlust je Aktie von 2,80 Kronen ausgewiesen und damit deutlich mehr als die prognostizierten 2,46 Fehlbetrag pro Papier. Anleger hätten nach der Zahlenvorlage zunächst verschnupft reagiert und die Aktie ins Minus gedrückt. Mittlerweile notiere der Recycling-Wert klar im Plus - ein starkes Zeichen der Bullen.Nach den Ergebnissen habe Analyst Tom Guinchard von Pareto Securities seine Kaufempfehlung bekräftigt. Den fairen Wert für die Aktie von Re:NewCell beziffere er auf satte 152 Kronen. Der Zielkurs liege damit etwa 80 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau.Mehr Umsatz, höherer Verlust: Re:NewCell müsse in den kommenden Quartalen an das dynamische Wachstum anknüpfen und weitere Fortschritte im Hinblick auf die Profitabilität aufzeigen. Dann sollten auch höhere Kursnotierungen im Bereich des Möglichen liegen - und der spekulative Titel sich dem Kursziel von Pareto Securities weiter annähern.Heiße, spekulative Wachstumsstory, Position unbedingt mit einem Stopp bei 5,20 Euro nach unten absichern, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Re:NewCell-Aktie. (Analyse vom 29.08.2023)