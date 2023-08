Börse Frankfurt-Aktienkurs Re:NewCell-Aktie:

7,855 EUR +5,08% (31.08.2023, 13:59)



NASDAQ Stockholm-Aktienkurs Re:NewCell-Aktie:

91,50 SEK +4,45% (31.08.2023, 15:20)



ISIN Re:NewCell-Aktie:

SE0014960431



WKN Re:NewCell-Aktie:

A2QHPG



Ticker-Symbol Re:NewCell-Aktie:

6QP



NASDAQ Stockholm-Symbol Re:NewCell-Aktie:

RENEW



Kurzprofil Re:NewCell AB:



Re:NewCell AB (ISIN: SE0014960431, WKN: A2QHPG, Ticker-Symbol: 6QP, NASDAQ Stockholm-Symbol: RENEW) ist ein in Schweden ansässiges Textilrecyclingunternehmen. Re:NewCell bietet einen auflösbaren Zellstoff für die Textilproduktion an, der aus 100 Prozent recycelten Textilien hergestellt wird. Re:NewCell bietet einen alternativen Rohstoff für die Textilproduktion, der ressourcenintensives Material wie Baumwolle oder erdölbasiertes Material wie Polyester ersetzt. (31.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Re:NewCell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Re:NewCell AB (ISIN: SE0014960431, WKN: A2QHPG, Ticker-Symbol: 6QP, NASDAQ Stockholm-Symbol: RENEW) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen wolle in der Alttextil-Industrie den Weg zur Kreislaufwirtschaft ebnen. Re:NewCell nutze hierbei einen innovativen, patentierten Recycling-Prozess, mit dem der Zellstoff Circulose hergestellt werde. Hierbei handele es sich um ein biologisch abbaubares Material, das sich einer immer größeren Beliebtheit erfreut.Mit seinem Werk befinde sich Re:Newcell derzeit in der Ramp-up-Phase. Das Ziel bestehe darin, eine Produktionskapazität von 60.000 Tonnen zu erreichen. Im Juni hätten es die Schweden geschafft, 2.200 Tonnen herzustellen. Im zweiten Quartal habe Re:Newcell insgesamt 5.848 Tonnen seines Circulose-Materials ausgeliefert. Das habe zu einem massiven Umsatzplus geführt.Re:Newcell müsse in den kommenden Quartalen an das dynamische Wachstum anknüpfen und weitere Fortschritte im Hinblick auf die Profitabilität aufzeigen. Dann sollten auch höhere Kurse im Bereich des Möglichen liegen. Nach der Rally zuletzt sei jedoch kurzfristig eine Verschnaufpause denkbar. Re:NewCell sei eine hochspekulative Story, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Re:NewCell-Aktie: