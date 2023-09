Tradegate-Aktienkurs Raymond James-Aktie:

99,50 EUR +2,05% (09.09.2023, 22:02)



NYSE-Aktienkurs Raymond James-Aktie:

107,11 USD +0,73% (11.09.2023, 20:33)



ISIN Raymond James-Aktie:

US7547301090



WKN Raymond James-Aktie:

875072



Ticker-Symbol Raymond James-Aktie:

RJF



NYSE-Symbol Raymond James-Aktie:

RJF



Kurzprofil Raymond James Financial Inc.:



Raymond James Financial Inc. (ISIN: US7547301090, WKN: 875072, Ticker-Symbol: RJF, NYSE-Symbol: RJF), gegründet 1962, ist die Holdinggesellschaft diversifizierter Finanzdienstleistungsunternehmen in den Kernbereichen Investitions- und Finanzplanung, Investmentbanking und Asset Management. Die Unternehmensgruppe bietet Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen an. (11.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Raymond James-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Raymond James Financial Inc. (ISIN: US7547301090, WKN: 875072, Ticker-Symbol: RJF, NYSE-Symbol: RJF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Banktitel, vor allem die deutschen, würden nicht gerade zu den Überfliegern an der Börse zählen. Dennoch glaube die Bank of America einen Finanztitel gefunden zu haben, der Potenzial habe. Die Analysten hätten die Aktie von Raymond James Financial untersucht und würden glauben, dass das Unternehmen gut vor makroökonomischem Gegenwind geschützt sei. Das Kursziel sähen sie bei 122 Dollar.Analyst Mark McLaughlin sage, dass die Diversifizierung von Raymond James und die potenzielle Fähigkeit, künftigen makroökonomischen Gegenwind besser zu bewältigen als seine Konkurrenten, den optimistischen Ausblick untermauert hätten. "RJF verfügt über eines der am stärksten diversifizierten, auf Bruttoerträge ausgerichteten Geschäftsmodelle unter unserer Abdeckung und ist im Vergleich zu vielen seiner zinsabhängigen Konkurrenten gut positioniert, um künftige Makroszenarien zu bewältigen", so McLaughlin. Der Analyst habe hinzugefügt, dass die Maßnahmen von Raymond James während des quantitativen Lockerungszyklus der US-Notenbank vor den Zinserhöhungen dazu beigetragen hätten, dass das Unternehmen auf einen etwaigen künftigen Liquiditätsbedarf vorbereitet sei."Der Aktionär" hat aktuell keine Empfehlung zu Raymond James, sieht aber durchaus Chancen sowohl bei der Deutschen Bank als auch bei der Commerzbank und empfiehlt investierten Anlegern bei den beiden Titeln an Bord zu bleiben, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2023)Börsenplätze Raymond James-Aktie: