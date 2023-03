Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In diesem Jahrtausend haben die deutschen "midcaps" den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) massiv outperformt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf Basis der Daten von Januar 2000 bis Ende Februar 2023 habe die "erste Börsenliga" um 120% zulegen können, während sich der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) mehr als habe verfünffachen können. Im Verhältnischart der beiden Indizes schlage sich diese Entwicklung in einem langfristigen Abwärtstrend nieder. Bei genauem Hinsehen falle allerdings auf, dass die Outperformance der "zweiten Reihe" vor allem aus den Jahren 2000 bis 2007 sowie 2009 bis 2016 stamme. In den letzten Jahren sei es im Verlauf des Ratio-Charts indes bereits zu einer Stabilisierung gekommen. Charttechnisch seien wir nun an einer ganz entscheidenden Schaltstelle, denn dank des Spurts über die Tiefs von 2016/17 und die Hochs von 2018/19 liege inzwischen eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Mit anderen Worten: Die lange Phase der Outperformance des MDAX im Vergleich zum DAX seit Beginn des Jahrtausends dürfte Geschichte sein. Vielmehr könnten Anleger in Zukunft von einem relativen Comeback der deutschen "blue chips" aus der ersten Börsenliga ausgehen. (20.03.2023/ac/a/m)

