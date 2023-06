NASDAQ-Aktienkurs Rambus-Aktie:

Kurzprofil Rambus Inc.:



Rambus Inc. (ISIN: US7509171069, WKN: 906870, Ticker-Symbol: RMB, NASDAQ-Symbol: RMBS) ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, welches sich auf die Vergabe von Lizenzen für seine Speicherprodukte spezialisiert hat. Die Unternehmensgeschichte von Rambus ist durch eine große Zahl von Patentstreitigkeiten mit vielen Chip-Konzernen gekennzeichnet.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rambus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Rambus Inc. (ISIN: US7509171069, WKN: 906870, Ticker-Symbol: RMB, NASDAQ-Symbol: RMBS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Rambus ist eine laufende Empfehlung von "Der Aktionär". Die Aktie sei zuletzt sehr steil nach oben gelaufen: von etwa unter 45 bis auf knapp 70 USD. Den Experten gefalle es, dass Rambus sein eigenes Produkt seit ein paar Jahren besitze, das sich immer besser verkaufe. Die Zuwachsraten seien auf so hohem Niveau, dass die Analysten jedes Jahr positiv überrascht würden. Rambus passe momentan auch gut ins Bild und da Chip-Aktien ohnehin gut gelaufen seien, gehöre Rambus ohnehin mit dazu. Um die aktuelle Korrektur müsse man sich gar keine Sorgen machen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie sei ziemlich weit, deswegen könnte sich der Rücksetzer auch ziemlich fortsetzen. Prinzipiell ist das Geschäftsmodell aber in Ordnung und wenn man noch nicht dabei ist, dann könnte man einen Einstieg ins Auge fassen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.06.2023)