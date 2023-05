unter folgendem Link.



Kurzprofil Rambus Inc.:



Rambus Inc. (ISIN: US7509171069, WKN: 906870, Ticker-Symbol: RMB, NASDAQ-Symbol: RMBS) ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, welches sich auf die Vergabe von Lizenzen für seine Speicherprodukte spezialisiert hat. Die Unternehmensgeschichte von Rambus ist durch eine große Zahl von Patentstreitigkeiten mit vielen Chip-Konzernen gekennzeichnet. (02.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rambus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rambus Inc. (ISIN: US7509171069, WKN: 906870, Ticker-Symbol: RMB, NASDAQ-Symbol: RMBS) unter die Lupe.Die Zahl der Kursgewinner an der Wall Street sei am Dienstag überschaubar, doch der Chip-Hersteller gehöre dazu. Gegen den allgemein schwächeren Trend habe die Aktie mehr als 7% zugelegt, nachdem Rambus mit den Q1-Zahlen die Erwartungen der Analysten habe übertreffen können.Rambus habe einen positiven Jahresauftakt hingelegt und blicke zuversichtlich auf die laufenden drei Monate. "Der Aktionär" halte an seiner Kaufempfehlung vom März fest. Anleger mit einem Faible für Underdog-Stories könnten auf dem aktuellen Niveau zugreifen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2023)