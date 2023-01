Neben der an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison seien in den USA gestern nämlich auch einige Wirtschaftsdaten auf der Agenda gestanden. Zu Beginn hätten gefallene Erzeugerpreise die Hoffnung auf eine weitere Abkühlung der Inflation bekräftigt. Mit Enttäuschungen bei Einzelhandelsumsätzen, Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung seien jedoch schnell Rezessionssorgen in den Vordergrund gerückt, weshalb die drei führenden Börsenbarometer allesamt mit Abschlägen aus dem Handel gegangen seien.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Japans Topix und Hongkong tiefer notieren würden, präsentiere sich Festland-China freundlich. Datenseitig stünden die Veröffentlichung der Zahlen zu den Arbeitslosenanträgen sowie der Philly FED Index auf der Agenda. Mit Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) und Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) würden zwei US-Schwergewichte ihre Zahlenwerke vorlegen.



An den Rohstoffmärkten sei der Ölpreis wieder etwas zurückgekommen. Aktuell koste ein Fass der Nordseesorte Brent in etwa USD 84. Gold hingegen habe Zugewinne verzeichnen können und diese auch über Nacht weiter ausgebaut. Eine Feinunze notiere derzeit knapp unter USD 1,910. Die Kryptos Bitcoin und Ethereum hätten sich gestern der Marktstimmung aus den USA angeschlossen. In den letzten 24 Stunden hätten diese 2,2% bzw. 3,6% verloren. (19.01.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag sah es lange so aus, als würde sich die Rallye zum Jahresauftakt in Europa weiter fortsetzten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am späten Nachmittag sei diese jedoch ins Stocken geraten und anfängliche Gewinne seien weitgehend wieder abgegeben worden. Ausschlaggebend dafür seien hauptsächlich Impulse aus Übersee gewesen, wonach die europäischen Leitindices in den Sog der US-Pendants gezogen worden seien.