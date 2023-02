Insgesamt hätten die Zentralregierung, die Lokalregierungen und die PBOC unzählige Male zugesichert, dass sie die Wirtschaft unterstützen möchten. Und im Vergleich zu 2021 und weiten Teilen des Jahres 2022 habe sich aus Sicht von Weyerer eine bemerkenswerte Veränderung vollzogen: Den Worten würden meist auch Taten folgen.



Die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und China seien schon seit einiger Zeit angespannt. Zuletzt dürften sie einen Tiefpunkt erreicht haben, als US-Außenminister Antony Blinken eine Reise nach Peking kurzfristig abgesagt habe. Doch es gebe auch ermutigende Anzeichen für eine Verbesserung der Beziehungen. Eines sei die Tatsache, dass ein China-Besuch von Außenminister Blinken überhaupt geplant gewesen sei - und immer noch geplant sei. Ein weiteres Anzeichen sei das jüngste Treffen zwischen US-Finanzministerin Janet Yellen und Chinas Vizeministerpräsident Liu He in Zürich, dem wiederum zwei Monate vorher ein Treffen zwischen US-Präsident Biden und Chinas Premier Xi auf Bali vorangegangen sei. Die diplomatischen Beziehungen würden sich vertiefen, auf jeden Fall im Vergleich zur Präsidentschaft von Donald Trump, auch wenn der tatsächliche politische Kurs der USA gegenüber China hart bleibe. Dies zeige sich unter anderem an den Exportbeschränkungen für fortschrittliche US-Technologie wie Halbleiter und Ausrüstung. Dabei sei es wichtig, die Dinge weiterhin im richtigen Blickwinkel zu sehen.



Trotz des Handelsstreits von 2018, der globalen Pandemie, des Kriegs in der Ukraine, der aufgeheizten Rhetorik rund um zahlreiche geopolitische Problembereiche und des häufig diskutierten Themas der "Entkopplung": Die gegenseitige Abhängigkeit der größten und der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt habe sich - zumindest bisher - eher verstärkt. Im Jahr 2022 seien die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China auf einen Rekordwert von 691 Mrd. USD geschnellt, dabei seien unter anderem die Importe Chinas in die USA um 6,3% gestiegen.



In der Klimapolitik könnten sich weitere Kooperationsmöglichkeiten ergeben. Sie stelle einen Bereich da, in dem China die Welt als unerlässlicher Akteur zusammen mit den USA anführen könnte, denn auch den USA als größtem Emittenten von Treibhausgasen komme bei der Bekämpfung des Klimawandels eine kritische Rolle zu. Unter Präsident Biden möchten die USA Fortschritte in diesem Bereich belohnen.



China produziere unterdessen 97% der weltweit hergestellten Solarzellen, 85% der Photovoltaikzellen und 79% des Polysiliziums für Solarmodule. Aktuell erwäge das Land Exportbeschränkungen für einige entscheidende Komponenten der Solarenergie-Lieferketten. Im Jahr 2021 habe China rund 278 Mrd. USD allein in erneuerbare Energieprojekte und elektrifizierte Verkehrssysteme, zusätzlich kleinere Summen in die Bereiche nachhaltige Grundstoffe, Energiespeicherung und andere zugehörige Komponenten investiert. Was auch immer geschehe, die globale Zusammenarbeit im Bereich von Lösungen für den Klimawandel sei praktisch unvermeidbar, könnte aber gleichzeitig eine Chance darstellen, auch bei anderen Themen "die erhitzten Gemüter zu kühlen".



Ganz allgemein sei Weyerer der Ansicht, dass asiatische Länder für das kommende Jahr gut aufgestellt seien - auch wenn weiterhin Vorsicht und Flexibilität nötig seien. Eine möglicherweise unerwartet weiche Landung in den USA und ein Rückgang der Inflation in Europa wäre vor allem für die Menschen in Amerika und Europa ein Segen, käme aber ganz klar auch großen Exportnationen wie China, Japan, Südkorea und Taiwan zugute.



So habe der Internationale Währungsfonds erst im vergangenen Monat die Wachstumsprognose für China für 2023 um ganze 80 Basispunkte auf 5,2% nach oben korrigiert. Dabei dürfte das zweite Quartal das stärkste werden, denn die Auswirkungen der Wiedereröffnung der Wirtschaft würden gegen Ende des Jahres nachlassen. Für Indien werde sowohl für 2023 als auch für 2024 ein Wachstum von über 6% vorhergesagt. Diese beiden Nationen allein würden dieses Jahr zusammen mehr als die Hälfte des weltweiten BIP-Wachstums auf sich vereinen.



Schwellenländer würden einen wichtigen Beitrag zum widerstandsfähigeren globalen Wachstum leisten und gleichzeitig erheblich davon profitieren. In der nächsten Zeit dürften sie schneller wachsen als Industrieländer. Investitionen in die Klimawende würden weiterhin ein zentraler Faktor ihres Erfolgs sein. In China könne das einigen Indexschwergewichten, die in der Regel ohnehin schon kräftig zugelegt hätten, einen zusätzlichen Schub verleihen. Das solle nicht heißen, dass es zukünftig nicht zu Herausforderungen kommen werde. Die rückläufigen Bevölkerungszahlen Chinas würden über Jahre als Negativfaktor wirken. Politische und andere idiosynkratische Risiken seien in Schwellenländern oft deutlicher ausgeprägt als in Industrieländern. Die Dynamik der Wechselkurse könne die Anlageergebnisse erheblich beeinflussen (in beide Richtungen). Aus Wachstumssicht begrüße Weyerer jedoch die aktuelle Konstellation in China, insbesondere in Anbetracht der Schubwirkung der Wiedereröffnung der Wirtschaft, der moderaten Aktienbewertungen, der im Vergleich zum Vorjahr positiveren politischen Bedingungen und der langfristigen Chancen, die sich beispielsweise aus der Energiewende ergeben würden.



Nach Erachten von Weyerer beruhe der aktuelle Optimismus des Marktes vor allem auf besseren Fundamentaldaten und nicht auf flüchtigen Hoffnungen. Die Aktienmärkte würden vielleicht eine Verschnaufpause einlegen, aber keine Kehrtwende vollziehen. (21.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chinesische Aktien legten ein beeindruckendes Comeback vor, nachdem sie im dritten Quartal des vergangenen Jahres auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahren gefallen waren, so Marcus Weyerer, CFA, Senior ETF Investment Strategist Franklin Templeton ETFs EMEA.Im Oktober 2022 sei der breite FTSE China 30/18 Capped Net Index auf fast 10.000 Zähler und damit auf ein Niveau gesunken, das seit der Zeit nach dem Platzen der Spekulationsblase von 2015 nicht mehr verzeichnet worden sei. Gleichzeitig habe er damit etwa 23% unter dem Tief aus der Zeit des Handelskriegs zwischen den USA und China im Jahr 2018 gelegen. Eine weltweit positivere Haltung gegenüber Risikoanlagen sowie eine Kehrtwende bei Chinas Null-Corona-Politik und die wachsende Hoffnung auf eine weiche(re) Landung der US-Wirtschaft hätten den Markt dann bis Ende Januar dieses Jahres um etwa 60% nach oben katapultiert. Chinesische Aktien würden zudem erstmals seit dem Sommer 2021 über ihrem gleitenden 200-Tages-Durchschnitt notieren.Doch die Beziehungen zwischen den USA und China waren und bleiben höchst angespannt, zwischen den beiden Supermächten gibt es verschiedene ungelöste direkte und indirekte Meinungsverschiedenheiten, so Weyerer. Vor diesem Hintergrund sei mit weiterer Volatilität zu rechnen. Die längerfristigen Aussichten für chinesische Aktien würden sich jedoch kontinuierlich verbessern. Aus Sicht von Weyerer könne die Erholungs-Rally bei chinesischen Aktien, die seit Ende des vergangenen Jahres zu beobachten sei, noch einige Zeit andauern.Erstens seien länger anhaltende Kursanstiege an chinesischen Aktienmärkten nach massiven Einbrüchen zwar kurzfristig potenziell übertrieben, sie seien aber nicht ungewöhnlich. Wenn man die drei großen Phasen von Kursrückgängen vor 2021 analysiere - die globale Finanzkrise, das Platzen der Blase von 2015 und die Zeit nach dem Handelskrieg zwischen den USA und China im Jahr 2018 - dann sehe man, dass der Zeitraum 2021/2022 im Rückblick weit länger gedauert habe als alle anderen dieser vorherigen Baisse-Phasen. Darüber hinaus hätten chinesische Aktien mehr als 60% gegenüber ihrem Allzeithoch nachgegeben - nur während der globalen Finanzkrise sei mit 75% ein stärkerer Einbruch verzeichnet worden. Die beiden anderen Phasen hätten weniger als halb so lang gedauert und die Verluste seien mit 30%-40% weniger hoch gewesen.Wenn wir also die globale Finanzkrise als den einzigen echten Präzedenzfall der jüngeren Vergangenheit nehmen, dann würden wir sagen, dass die aktuelle Hausse-Phase, die wir seit rund drei Monaten erleben, noch einige Zeit andauern könnte, so Weyerer. Beispielsweise hätten sich die Märkte nach der globalen Finanzkrise sehr rasch erholt und seien um rund 70% nach oben geschnellt, bevor sie dann innerhalb von drei Monaten wieder auf ein Plus von 35% nachgegeben hätten. Doch nach nur sechs Monaten hätten sich die Gewinne bereits auf 80%-90% ausgeweitet. Aktuell würden einige der Indexschwergewichte verzeichnen, die am stärksten unter Druck geraten seien, darunter die Technologie- und Konsumgiganten Tencent und Alibaba, die steilsten Comebacks, sie hätten sich gegenüber ihrem jeweiligen Tief um 99% bzw. 71% verteuert.Ein zukünftig vielleicht noch wirkungsvolleres Beispiel sei die Geldpolitik der Zentralbank. Anders als ihre Pendants im Westen verfolge die Chinesische Zentralbank seit einiger Zeit einen geldpolitischen Lockerungskurs. Die Inflationserwartungen für 2023 seien weiterhin moderat. Die Konsensprognosen würden für das erste Quartal von einer Inflation von 2,7% ausgehen, im letzten Quartal werde mit einer Abschwächung auf 2,0% gerechnet. Es bleibe abzuwarten, ob und wie sich diese Erwartungen verändern würden, wenn die lokale Wirtschaft an Fahrt gewinne. Im Vergleich zu der Lage in den USA und Europa würden sich China und die geldpolitischen Entscheidungsträger der People's Bank of China (PBOC) aber wohl in einer beneidenswerten Position befinden.Im Januar hätten die Lokalregierungen die Emissionen von Sonderanleihen auf 643,5 Mrd. CNY aufgestockt, ein Plus von fast 25% gegenüber dem Vorjahr und ein weiteres Zeichen dafür, dass die Regierung entschlossen sei, die Wirtschaft durch Infrastrukturinvestitionen zu unterstützen. Beachtenswert sei, dass Investitionen und staatlicher Verbrauch zwar immer noch einen kritischen Teil des BIP ausmachen würden, dieser Anteil in den vergangenen zehn Jahren aber zurückgegangen sei. Gleichzeitig habe der private Verbrauch an Bedeutung gewonnen. Letzterer sei in der Regel ein weniger volatiler Wachstumsmotor, dies lasse längerfristig auf eine erfreuliche Entwicklung hoffen. Doch nach dem deutlichen Konjunktureinbruch des vergangenen Jahres seien staatliche Maßnahmen aus Sicht von Weyerer unerlässlich, um das Wachstum rasch anzukurbeln.