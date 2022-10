An den US-Börsen habe sich der freundliche Handelsstart später noch zu einer regelrechten Rally entwickelt. Die wichtigsten US-Aktienindices hätten um 2,3% bis 2,5% zugelegt. Die Entwicklung der US-Anleiherenditen habe dort noch den ganzen Tag die Richtung vorgegeben. Die viel beachtete Rendite für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren sei zuvor zeitweise bis auf bis zu 4,33% geklettert, sei dann aber wieder auf rund 4,22% zurückgeklettert. In diesem Zusammenhang von Interesse sei auch ein Artikel des "Wall Street Journal" gewesen, wonach einige Vertreter der US-Notenbank FED sich besorgt über eine zu starke geldpolitische Straffung geäußert hätten. Schließlich habe die FED im Kampf gegen die Inflation ihren Leitzins seit Jahresbeginn bereits um insgesamt drei Prozentpunkte angehoben. Es sei folglich spekuliert worden, ob die Notenbanker auch darüber diskutieren würden, dass sie signalisieren sollten, dass im Dezember eine geringere Anhebung der Leitzinsen möglich sei. Denn bei einer starken Straffung laufe die FED Gefahr, die wirtschaftlichen Aktivitäten in puncto Investitionen und Kreditvergabe zu sehr abzuwürgen. Aktuell liege der Leitzins in einer Spanne zwischen 3,00 und 3,25% und dürfte bei den Sitzungen im November und Dezember nochmals deutlich angehoben werden.



Wichtige Börsen Asiens lägen heute Morgen im Plus: Tokio (TOPIX) aktuell um 0,4%, Seoul (KOSPI ( ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) um 0,9%. Einen weiteren Abverkauf würden jedoch chinesische Aktien an der Börse von Hongkong erleben: Der HSCE (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) liege dort mehr als 5% im Minus. Die über das Wochenende vorgestellte neue Führungsriege der fernöstlichen Weltmacht lasse in Sachen Marktreformen wenig Hoffnung aufkommen - von irgendwelchen Bestrebungen in Richtung Demokratisierung des Landes einmal ganz zu schweigen. Nichtsdestotrotz würden die vorbörslichen Indikationen für den Handelsauftakt an Europas Börsen eher darauf hindeuten, dass man den weiteren Gewinnen der US-Börsen vom Freitag folge und positiv eröffne.



Die Ölpreise würden sich nach dem Wochenende ein wenig schwächer bei knapp unter USD 93 hätten im Sog festerer Aktienmärkte übers Wochenende zulegen können. Bitcoin notiere aktuell bei mehr als USD 19.300, Ethereum bei fast USD 1.350.



Zum heutigen Wochenauftakt stünden konjunkturseitig wichtige Einkaufsmanagerumfragen auf der Agenda, welche konkretere Aufschlüsse zur Wirtschaftsstimmung in den Unternehmen liefern sollten. Unternehmensseitig würden heute einige, im weiteren Wochenverlauf dann eine ganze Lawine von Quartalszahlenberichten erwartet. (24.10.2022/ac/a/m)







Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Freitag vor allem die inzwischen dritte Senkung der Jahresziele durch den Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) belastet. Im späteren Handelsverlauf habe jedoch die freundliche Wall Street unterstützend gewirkt. Diese habe Auftrieb erhalten, nachdem die Renditen für die viel beachteten zehnjährigen US-Staatsanleihen von ihren zuvor erreichten Fünfzehnjahreshochs wieder etwas zurückgekommen seien. Zwischenzeitig seien sie zuvor noch auf über 4,3% geklettert und damit auf den höchsten Stand seit 2007. Ähnlich seien auch die Renditen anderer Laufzeiten angestiegen. Das habe zunächst Druck auf die Aktienmärkte gebracht, da derlei Anstiege die relative Attraktivität von Aktien weiter schwächen würden. Am Ende des Freitagshandels habe der DAX aber gegenüber dem Donnerstag nur 0,29% verloren und somit im Wochenverlauf ein Plus von 2,4% verbucht. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) sei am Freitag um 0,74% zurückgegangen.