Auch in den USA hätten die Anleger erleichtert auf im Wesentlichen erwartungsgemäß ausgefallene Inflationsdaten reagiert. Die wichtigsten Aktienindizes hätten zugelegt und sich damit wieder ihren jüngst erreichten Rekordhochs genähert. Insbesondere zinssensible Technologieaktien hätten angezogen. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei um 0,12% angestiegen. Auf Monatssicht ergebe sich damit ein Plus von 2,2%. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es um 0,52% nach oben gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe um 0,95% zugelegt.



Der Preisauftrieb in den USA habe sich im Januar - wie allgemein erhofft - weiter abgeschwächt. Der Preisindex PCE sei gegenüber Dezember um 2,4% gestiegen. Einen Monat zuvor seien es noch 2,6% gewesen. Die Kernrate (ohne Energie- und Nahrungsmittel) sei von 2,9% auf 2,8% gesunken. Der PCE-Index sei das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank FED und finde deshalb entsprechende Beachtung an den Kapitalmärkten - auch im Hinblick auf die Erwartungen bzgl. Leitzinssenkungen. Ansonsten habe die laufende Berichtssaison das Nachrichtengeschehen bestimmt.



An den Rohstoffmärkten habe der Ölpreis gestern neuerlich leicht schwächer tendiert, nachdem die US-Rohöllagerbestände vergangene Woche stärker als erwartet angestiegen seien. Aktuell handele ein Fass der Nordseesorte Brent somit bei knapp über USD 82. Der Goldpreis habe hingegen über Nacht ein wenig zulegen können und notiere aktuell bei USD 2.048 je Feinunze. Nach den beträchtlichen Zugewinnen der letzten Tage konsolidiere der Bitcoin vorerst auf hohen Niveaus. Sein Wert habe sich nunmehr unterhalb der Marke von USD 62.000 gefestigt.



Die asiatischen Aktienindizes würden sich heute Morgen praktisch unisono im Plus befinden. HSCE (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) (China), TOPIX (Japan) und SENSEX (ISIN: XC0009698199, WKN: 969819) (Indien) könnten sogar um jeweils gut ein Prozent zulegen. Unternehmensergebnisse seien heute deutlich weniger als gestern zu erwarten. Dafür sei der Konjunktur-Datenkalender gut bestückt und verspreche mit Inflationsdaten für die Eurozone und dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA zwei viel beachtete Highlights. (01.03.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Rally an den Aktienmärkten hat sich am gestrigen Donnerstag fortgesetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Anleger dies- und jenseits des Atlantiks hätten angesichts eines nachlassenden Preisdrucks in den USA ihre Zinssenkungsfantasien wieder aufleben lassen. Insbesondere der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) knacke aktuell einen Rekord nach dem anderen. Der deutsche Leitindex sei gestern zwischenzeitlich bis auf 17.742,48 Zähler gestiegen und habe damit den sechsten Tag in Folge ein Allzeithoch markiert. Aus dem Handel sei er dann immerhin noch 0,4% fester bei 17.678,19 Punkten gegangen. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe hingegen leicht eingebüßt; der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe in Anbetracht einiger negativ aufgefasster Unternehmensberichte sogar beträchtliche 1,2% an Wert verloren.