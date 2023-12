Xetra-Aktienkurs Raiffeisen Bank International-Aktie:

ISIN Raiffeisen Bank International-Aktie:

AT0000606306

AT0000606306



WKN Raiffeisen Bank International-Aktie:

A0D9SU

A0D9SU



Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:

RAW

RAW



Wien Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:

RBI

RBI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:

RAIFF

RAIFF



Kurzprofil Raiffeisen Bank International AG:



Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt.13 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt.



Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A. Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen.



Rund 45.000 Mitarbeiter betreuen 17,2 Millionen Kunden in rund 1.900 Geschäftsstellen, den weitaus größten Teil davon in CEE. Die Aktien der RBI notieren seit 2005 an der Wiener Börse. Die RBI ist mit einer Bilanzsumme von EUR 166 Milliarden (per 31. Dezember 2020) die zweitgrößte Bank Österreichs.



Die österreichischen Raiffeisenlandesbanken halten rund 58,8 Prozent der Aktien, der Rest von rund 41,2 Prozent befindet sich im Streubesitz. (21.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Raiffeisen Bank International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) unter die Lupe.Die Raiffeisen Bank International aus Österreich fliege bei Anlegern tendenziell unter dem Radar. Dabei sei sie eine der größten Banken Europas. Der Krieg in der Ukraine habe das Geldhaus durch das große Engagement in Russland aber hart getroffen. Nun könnte ein Weg gefunden worden sein, sich aus dem Land zurückzuziehen. Die Börse jubelt.Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Anfang 2022 hätten viele Finanzinstitute in Russland ihre Geschäfte so schnell wie möglich heruntergefahren. Einige würden immer noch ein Engagement aufweisen, oft aber nur im Bereich weniger hundert Millionen Euro. Anders sehe es bei der traditionell in Osteuropa stark präsenten RBI aus.Zwar habe das Finanzinstitut in den ersten neun Monaten 2023 2,11 Milliarden Euro verdient, davon habe aber fast die Hälfte aus Russland und Weißrussland gestammt. Damit seien die Österreicher mit Abstand die Bank in Europa, die immer noch am stärksten in Russland engagiert sei. Das liege auch daran, dass Sanktionen dem Abzug der Gewinne aus Russland im Wege stünden.Nun denke das Management aber einen Weg gefunden zu haben, Überschüsse abzuziehen. Dazu plane RBI im ersten Quartal über seine russische Tochter einen rund 28-prozentigen Anteil an dem Bauunternehmen Strabag von dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska zu kaufen. Die Aktien könnten dann als Sachdividende an die Mutter ausgeschüttet werden. Jedoch müssten die Behörden in Russland dem Deal zustimmen.Der Citigroup-Analyst Simon Nellis habe sich daraufhin zu Wort gemeldet: Er sehe zusätzliche 110 Millionen Euro Potenzial bei den Gewinnen der Raiffeisen Bank International durch den Deal. Er habe seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2025 bis 2026 um neun Prozent pro Jahr erhöht, ausgenommen Russland und Weißrussland. Sein Kursziel steige von 17,00 auf 21,00 Euro und er empfehle die Aktie nun zum Kauf. Zuvor habe er lediglich für Halten plädiert.Die RBI-Aktie habe in den letzten Tagen mit deutlichen Kurssprüngen reagiert. Ob der Plan tatsächlich aufgehe, müsse sich zeigen. Beendet wäre das Engagement der Bank in Russland dann freilich noch nicht. Zur Konkurrenz hätten die Papiere im auslaufenden Jahr nicht aufholen können.Die Raiffeisen Bank International-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Raiffeisen Bank International-Aktie: