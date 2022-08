Wiener Börse Aktienkurs Raiffeisen Bank International-Aktie:

12,50 EUR +4,17% (02.08.2022, 13:05)



ISIN Raiffeisen Bank International-Aktie:

AT0000606306



WKN Raiffeisen Bank International-Aktie:

A0D9SU



Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:

RAW



Wien Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:

RBI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:

RAIFF



Kurzprofil Raiffeisen Bank International AG:



Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt.13 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt.



Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A. Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen.



Rund 45.000 Mitarbeiter betreuen 17,2 Millionen Kunden in rund 1.900 Geschäftsstellen, den weitaus größten Teil davon in CEE. Die Aktien der RBI notieren seit 2005 an der Wiener Börse. Die RBI ist mit einer Bilanzsumme von EUR 166 Milliarden (per 31. Dezember 2020) die zweitgrößte Bank Österreichs.



Die österreichischen Raiffeisenlandesbanken halten rund 58,8 Prozent der Aktien, der Rest von rund 41,2 Prozent befindet sich im Streubesitz. (02.08.2022/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Raiffeisen Bank International meldet kräftigen Gewinnsprung - AktiennewsDie Raiffeisen Bank International (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) meldet für das erste Halbjahr einen satten Gewinnsprung, so die Experten von "FONDS professionell".Das Konzernergebnis sei im Vorjahresvergleich um 101 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro gestiegen. Darin eingerechnet sei der Gewinn aus dem Verkauf der Bulgarien-Tochter von 453 Millionen Euro.Daneben habe das heimische Kreditinstitut einen Zinsüberschuss von 2,20 Milliarden Euro verzeichnet - im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 690 Millionen Euro oder 100 Prozent. Hier seien der Bank vor allem die höheren Zinsen und die Rubel-Aufwertung gegenüber dem Euro zugutegekommen. "Seit Monaten arbeiten wir sehr fokussiert und strukturiert an strategischen Optionen für unser Russlandgeschäft", habe RBI-Chef Johann Strobel dazu erklärt. "Dieser Prozess trägt den noch nie dagewesenen und sich rasch verändernden Marktbedingungen in Russland Rechnung."Aufgrund der komplexen Situation und den sich laufend ändernden Rahmenbedingungen werde der Prozess noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Seit dem ersten Quartal habe die Raiffeisenbank in Russland jedenfalls ihr Kreditvolumen, gemessen in lokaler Währung, um mehr als ein Fünftel reduziert und ihre Eigenkapitalbasis verbessert, so Strobel weiter.Indes kündige die RBI an, die unterschiedlichen Optionen bezüglich Russland und Belarus weiter zu evaluieren. Der Zinsüberschuss dürfte im Jahr 2022 zwischen 4,3 und 4,7 Milliarden Euro und der Provisionsüberschuss bei mindestens 2,7 Milliarden Euro liegen, erwarte die Bank. Russland und Belarus ausgenommen sollten der Zinsüberschuss und der Provisionsüberschuss damit voraussichtlich um rund 20 beziehungsweise zehn Prozent steigen.Börsenplätze Raiffeisen Bank International-Aktie:Xetra-Aktienkurs Raiffeisen Bank International-Aktie:12,47 EUR +4,88% (02.08.2022, 12:45)