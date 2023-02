Wiener Börse Aktienkurs Raiffeisen Bank International-Aktie:

15,95 EUR +4,80% (07.02.2023, 11:00)



ISIN Raiffeisen Bank International-Aktie:
AT0000606306

AT0000606306



WKN Raiffeisen Bank International-Aktie:
A0D9SU

A0D9SU



Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:
RAW

RAW



Wien Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:
RBI

RBI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:
RAIFF

RAIFF



Kurzprofil Raiffeisen Bank International AG:



Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt.13 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt.



Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A. Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen.



Rund 45.000 Mitarbeiter betreuen 17,2 Millionen Kunden in rund 1.900 Geschäftsstellen, den weitaus größten Teil davon in CEE. Die Aktien der RBI notieren seit 2005 an der Wiener Börse. Die RBI ist mit einer Bilanzsumme von EUR 166 Milliarden (per 31. Dezember 2020) die zweitgrößte Bank Österreichs.



Die österreichischen Raiffeisenlandesbanken halten rund 58,8 Prozent der Aktien, der Rest von rund 41,2 Prozent befindet sich im Streubesitz. (07.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Raiffeisen Bank International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) unter die Lupe.Das österreichische Unternehmen habe erst Ende letzter Woche ein sehr starkes Ergebnis präsentiert. Auf den zweiten Blick würden sich aber deutliche Risiken im Zahlenwerk der RBI zeigen. Das liege nicht nur am sinkenden Einfluss der Zinswende auf das Geschäft, sondern an einer Eigenheit der Bank.Die Raiffeisen Bank habe 2022 den Gewinn auf 3,63 Mrd. Euro in etwa verdoppeln können. Daran wolle man auch die Aktionäre mit einer Dividende von bis zu 0,80 Euro je Anteilschein beteiligen. Zuletzt seien diese leer ausgegangen. Im Zuge der nächsten Hauptversammlung Ende März rechne der Vorstand aber noch nicht mit einer Entscheidung. Abhängig sei die Ausschüttung von den Kapitalquoten und den fortdauernden strategischen Überlegungen, habe es geheißen.Mit strategischen Überlegungen sei das starke Engagement in Russland und der Ukraine gemeint. Anders als viele Wettbewerber würden die Österreicher noch immer überlegen, ob man sich aus den beiden Ländern zurückziehen solle. Stand jetzt könnten auch die dort eingefahrenen Überschüsse nicht ausgeschüttet werden. Die Zahlen würden zeigen, wie stark man von beiden Ländern abhänge: Ohne Russland und Belarus wäre der Gewinn 2022 nur um 35 Prozent auf 982 Mio. Euro gestiegen.Die Raiffeisen Bank International sei das westliche Geldhaus, dass am meisten in Russland und Belarus engagiert sei. Noch immer sei nicht bekannt, wie der Vorstand mit dem dortigen Geschäft verfahren wolle. Damit sei auch eine Dividendenrendite von fünf Prozent bei einer Ausschüttung von 0,80 Euro je Aktie immer noch zu wenig, um das Risiko zu kompensieren. Mit etwa zwei Prozent Kursplus in 2023 hinke die Notierung den Märkten deutlich hinterher.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Raiffeisen Bank International-Aktie:Xetra-Aktienkurs Raiffeisen Bank International-Aktie:15,95 EUR +5,84% (07.02.2023, 10:59)