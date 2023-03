Xetra-Aktienkurs Raiffeisen Bank International-Aktie:

Kurzprofil Raiffeisen Bank International AG:



Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt.13 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt.



Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A. Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen.



Rund 45.000 Mitarbeiter betreuen 17,2 Millionen Kunden in rund 1.900 Geschäftsstellen, den weitaus größten Teil davon in CEE. Die Aktien der RBI notieren seit 2005 an der Wiener Börse. Die RBI ist mit einer Bilanzsumme von EUR 166 Milliarden (per 31. Dezember 2020) die zweitgrößte Bank Österreichs.



Die österreichischen Raiffeisenlandesbanken halten rund 58,8 Prozent der Aktien, der Rest von rund 41,2 Prozent befindet sich im Streubesitz. (22.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Raiffeisen Bank International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) unter die Lupe.Die Aktie der Raiffeisen Bank habe in dieser Handelswoche bisher ordentliche Kursgewinne verzeichnet. Konkret stünden seit dem Verlaufstief vom Montagmorgen (13,25 Euro) rund zehn Plus auf der Habenseite. Auch am heutigen Mittwoch sehe es für die Papiere der österreichischen Bank gut aus. Grund dafür sei eine Nachricht im Zusammenhang mit der Rettung der Credit Suisse (CS).Österreichs Banken seien laut der Österreichischen Nationalbank (OeNB) nicht vom Ausfall der sogenannten AT1-Anleihen der kriselnden Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) betroffen, wie Bloomberg jüngste berichtet habe. Auf Anfrage der OeNB habe unterem hatte unter anderem die Raiffeisen International (RBI) angegeben, nicht betroffen zu sein und keine solchen Anleihen zu halten. Zuvor sei bekannt geworden, dass die Inhaber der "eigenkapitalähnlichen" AT1-Anleihen bei der Notübernahme der CS durch die UBS leer ausgehen sollten.Insgesamt hätten die AT1-Anleihen der CS einen Umfang von 16 Milliarden Schweizer Franken (16,2 Milliarden Euro). Auch die Aktionäre der CS müssten mit Einbußen rechnen, sollten allerdings zu einem gewissen Maß mit UBS-Aktien entschädigt werden. Die CS habe zuletzt unter erheblichem Vertrauensverlust der Anleger gelitten. Der Aktienkurs sei auf ein Rekordtief gefallen, nachdem der größte Investor der Bank die Bereitstellung von weiterem Kapital ausgeschlossen habe und das Institut weiter mit Geldabflüssen zu kämpfen gehabt habe.Nach Verhandlungen am Wochenende solle die UBS die CS nun für drei Milliarden Schweizer Franken übernehmen. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstütze die Übernahme mit einer Liquiditätshilfe von 100 Milliarden Franken an beide Banken.Die Aktie der Raiffeisen Bank gewinne am Mittwoch rund ein Prozent auf 14,52 Euro. Auf dem weiteren Weg nach oben müsse zunächst die psychologisch wichtige Marke von 15 Euro zurückerobert werden, danach wäre der GD 21 bei 15,19 Euro die nächste Hürde. Nach unten fungiere der GD 200 bei 13,81 Euro als starke Unterstützung, die zuletzt erfolgreich getestet worden sei.Die Raiffeisen Bank International-Aktie ist derzeit eine Halteposition, Anleger beachten den Stoppkurs bei 12,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Raiffeisen Bank International-Aktie: