Wiener Börse Aktienkurs Raiffeisen Bank International-Aktie:

14,13 EUR -6,36% (15.03.2023, 13:22)



ISIN Raiffeisen Bank International-Aktie:

AT0000606306



WKN Raiffeisen Bank International-Aktie:

A0D9SU



Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:

RAW



Wien Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:

RBI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:

RAIFF



Kurzprofil Raiffeisen Bank International AG:



Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt.13 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt.



Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A. Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen.



Rund 45.000 Mitarbeiter betreuen 17,2 Millionen Kunden in rund 1.900 Geschäftsstellen, den weitaus größten Teil davon in CEE. Die Aktien der RBI notieren seit 2005 an der Wiener Börse. Die RBI ist mit einer Bilanzsumme von EUR 166 Milliarden (per 31. Dezember 2020) die zweitgrößte Bank Österreichs.



Die österreichischen Raiffeisenlandesbanken halten rund 58,8 Prozent der Aktien, der Rest von rund 41,2 Prozent befindet sich im Streubesitz. (15.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Raiffeisen Bank International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) unter die Lupe.Die Raiffeisen Bank International-Aktie habe im März (bis dato) rund 6% an Wert verloren. Neben dem zuletzt schwachen Gesamtmarkt - aufgrund der US-Banken-Turbulenzen - herrsche bei der österreichischen Bank derzeit (personelle) Unruhe, und es bestünden mit Blick auf die Russland-Aktivitäten Fragezeichen. Aber es gebe auch eine positive Nachricht.Die Bank habe jüngst starke 2022er-Zahlen vorgelegt. Der Gewinn habe sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppeln können . Inwieweit und in welchem Umfang jedoch Russland-Aktivitäten dahinter stünden bzw. zu dem Erfolg beigetragen hätten, sei derzeit nicht klar. Die Wiener Bank sei jedenfalls wegen ihrer Russland-Geschäfte ins Visier der US-Sanktionsbehörde geraten. Zuletzt habe das Geldhaus ein Schreiben der US-Behörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) erhalten, habe die RBI Informationen bestätigt, die die Nachrichtenagentur Reuters zuvor von zwei Insidern erhalten habe. In dem Brief sei es um allgemeine Fragen zur Klärung des Zahlungsverkehrs und der verbundenen Prozesse und Entwicklungen im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine gegangen, habe die Bank auf Anfrage erklärt.Am gestrigen Dienstag sei überdies bekannt geworden, dass der bisherige Aufsichtsratschef der Russland-Tochter der Raiffeisen Bank, Johann Strobl, seinen Chef-Posten geräumt habe, habe jüngst die österreichische Zeitung Standard berichtet. Auch sein für Markets und Investmentbanking zuständiger Vorstandskollege Lukasz Januszewski habe sein Mandat niedergelegt, heiße es in dem Bericht weiter.Immerhin: Barclays habe Anfang März für die Raiffeisen Bank die Empfehlung "übergewichten" bekräftigt und in dem Zuge das Kursziel von 18 auf 19 Euro erhöht. Nach der Vorgabe hätte die Aktie rund 29% Aufwärtspotenzial.Die Gemengelage sei derzeit mit Blick auf die Russland-Aktivitäten schwierig bis unübersichtlich. Dazu habe sich das Chartbild zuletzt deutlich eingetrübt. Investierte Anleger sollten daher unbedingt den Stopp des Aktionärs bei 12 Euro beachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Raiffeisen Bank International-Aktie:Xetra-Aktienkurs Raiffeisen Bank International-Aktie:14,14 EUR -6,61% (15.03.2023, 13:20)