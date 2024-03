Tradegate-Aktienkurs Raiffeisen Bank International-Aktie:

Kurzprofil Raiffeisen Bank International AG:



Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt.13 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt.



Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A. Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen.



Rund 45.000 Mitarbeiter betreuen 17,2 Millionen Kunden in rund 1.900 Geschäftsstellen, den weitaus größten Teil davon in CEE. Die Aktien der RBI notieren seit 2005 an der Wiener Börse. Die RBI ist mit einer Bilanzsumme von EUR 166 Milliarden (per 31. Dezember 2020) die zweitgrößte Bank Österreichs.



Die österreichischen Raiffeisenlandesbanken halten rund 58,8 Prozent der Aktien, der Rest von rund 41,2 Prozent befindet sich im Streubesitz.







Wien (www.aktiencheck.de) - Raiffeisen Bank International-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wiener Börse-Symbol: RBI, NASDAQ OTC-Symbol: RAIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die RBI habe 2023 einen Konzerngewinn von EUR 2,6 Mrd. aufgewiesen und erwarte eine Normalisierung der Eigenkapitalrendite auf 12% 2024. Während die Aktie eine starke Erholung gegen Jahresende 2023 verzeichnet habe, liege nun die angekündigte Transaktion in Sachen STRABAG im Fokus.Die RBI habe beschlossen, über ihre russische Tochterbank einen 27,8%-Anteil an der STRABAG SE für einen Kaufpreis von EUR 1.510 Mio. zu erwerben and anschließend im Wege einer Sachdividende an die RBI zu übertragen. Sowohl der Abschluss der Akquisition als auch die Sachdividende unterlägen verschiedenen behördlichen Genehmigungen. Die positive Auswirkung auf die konsolidierte CET1 Ratio der RBI Gruppe ohne Russland solle sich bei ca. 125 Basispunkten belaufen und die Transaktion sollte voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Nach dem Closing werde die RBI die Anteile an der STRABAG SE als langfristige Beteiligung halten.Auf Basis derzeitiger Konsensschätzungen (Quelle: Bloomberg) sei die Aktie mit einem KGV von 3,35x 2024e bzw. 3,44x für 2025e und einem Kurs/Buchwertverhältnis von 0,36x für 2024e bewertet. Die vorgeschlagene Dividende aus dem Geschäftsjahr 2023 entspreche bei aktuellem Kurs einer Rendite von 6,2%. Von 19 Analysten hätten gemäß Bloomberg derzeit neun die Aktie mit "Kauf/Übergewichten", acht mit "halten" und zwei mit "Verkauf/Untergewichten" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei EUR 22,1, so Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Raiffeisen Bank International-Aktie: