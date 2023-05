Auf Basis derzeitiger Konsensusschätzungen (Quelle: RBI) sei die Aktie mit einem KGV von 2,9x für 2023e bzw. 3,1x für 2024e und einem Kurs/Buchwertverhältnis von 0,3x für 2023e bewertet. Diese Zahlen seien allerdings im Kontext der Ungewissheit über die weitere Entwicklung der Geschäftstätigkeit in Russland zu sehen. Die seit kurzem verfügbaren und publizierten Schätzungen für das Kerngeschäft der RBI würden eine KGV-Bewertung von 5,3x für 2023e implizieren (gemessen mit der aktuellen Aktienanzahl).



Von 18 Analysten hätten gemäß Bloomberg derzeit sechs die Aktie mit "Kauf/Übergewichten", sieben mit "Halten" und fünf mit "Verkauf/Untergewichten" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei EUR 17,20, so Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 09.05.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze RBI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RBI-Aktie:

14,19 EUR -0,70% (09.05.2023, 12:40)



Wiener Börse-Aktienkurs RBI-Aktie:

14,18 EUR -0,63% (09.05.2023, 12:49)



ISIN RBI-Aktie:

AT0000606306



WKN RBI-Aktie:

A0D9SU



Ticker-Symbol RBI-Aktie:

RAW



Wiener Börse-Symbol RBI-Aktie:

RBI



NASDAQ OTC-Symbol RBI-Aktie:

RAIFF



Kurzprofil Raiffeisen Bank International AG:



Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wiener Börse-Symbol: RBI, NASDAQ OTC-Symbol: RAIFF) ist eine in Österreich ansässige Bankengruppe, die vornehmlich in Zentral- und Osteuropa (CEE) agiert. 13 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt, darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche andere Finanzdienstleistungsunternehmen beispielsweise in den Bereichen Leasing, Vermögensverwaltung und M&A. Seit 2005 notiert die Aktie der RBI an der Wiener Börse. (09.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Raiffeisen Bank International-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wiener Börse-Symbol: RBI, NASDAQ OTC-Symbol: RAIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Ausblick sei, nach den Q1/2023-Zahlen, sowohl für die Gruppe als auch für das Kerngeschäft (ohne Russland/Weißrussland) wegen besserer Ertragsaussichten nach oben revidiert worden. Die endgültige Entscheidung über die russische Tochterbank sei noch ausständig.Der konsolidierte Konzerngewinn von EUR 657 Mio. habe 24% über dem Konsens gelegen, vor allem aufgrund besserer Kernerträge (Provisionsgeschäft in Russland) und niedrigerer Risikokosten beim Kerngeschäft (RBI-Gruppe ohne Russland/Weißrussland). Der Nettogewinn aus dem Kerngeschäft in Höhe von EUR 330 Mio. habe somit positiv gegenüber erwarteten EUR 209 Mio. überrascht.Das Zinsergebnis und die Zinsmarge aus dem Kerngeschäft hätten (Verlangsamung in CE und Beschleunigung in SEE) gegenüber dem vierten Quartal vor allem wegen langsamerer Erhöhung der Zinsausgaben für Verbindlichkeiten stagniert.Das Provisionsergebnis der Gruppe sei angesichts der außerordentlich hohen Basis im dritten und vierten Quartal zurückgefallen aufgrund des erheblichen Rückgangs in Russland (wobei nur -5% zum vierten Quartal im Kerngeschäft), habe aber den Konsens um mehr als 20% übertroffen. Das vierte Quartal habe höher als erwartete Risikokosten von 93 Basispunkten gebracht, fast ausschließlich für Russland (die Risikokosten in CE hätten 12 Basispunkte und 0 in SEE betragen). Die operativen Aufwendungen hätten in etwa den Markterwartungen entsprochen.Die harte Kernkapital-Quote (CET1) der Gruppe (übergangsweise) sei unverändert bei 16,0% geblieben, nachdem die Ergebnisse des ersten Quartals (bereinigt um Dividende) einbezogen worden seien. Bei einem Dekonsolidierungsszenario der russischen Tochter (unter der Annahme eines Kurs/Buchwertverhältnis von 0) läge die CET1-Quote der Gruppe bei 13,7%. Jegliche Entscheidung über eine Dividende aus dem Geschäftsjahr 2022 werde auf der Kapitalposition ohne Russland basieren.Der Ausblick für 2023 sei vor allem aufgrund der verbesserten Ertragsaussichten nach oben revidiert worden. Für das Kerngeschäft seien folgende Kennzahlen (KPIs) erhöht worden: 1. Eigenkapitalrentabilität (ROE) von 7% auf 10%; 2. Zinsergebnis-Spanne um 9% bis 13% auf EUR 3,6 bis 3,7 Mrd.; 3. Provisionsergebnis um 6% auf ca. EUR 1,7 Mrd.; 4. Kosten um 3% auf ca. EUR 3,0 Mrd., was zu einer niedrigeren Aufwands-/Ertragsquote von 55% bis 57% auf 51% bis 53% führen sollte.Die Risikokosten vor der Verwendung von Reserven seien von 70 auf 60 Basispunkte gesenkt und das Kreditwachstum von 3% bis 5% auf 2% reduziert worden. Die CET1-Quote für die Gruppe sei von mehr als 15% auf mehr als 16% angehoben worden. Zu diesem Zeitpunkt würden die aktuellen Konsensusschätzungen für 2023 großteils den revidierten Ausblick reflektieren, allerdings liege der von Analysten im Konsens geschätzte ROE von 7% deutlich unter der neuen Unternehmensprognose von ca. 10%.In Anbetracht der jüngsten Pleiten von US-Banken habe die RBI, ebenso wie ihre Konkurrenten, Details über ihr Engagement im Bereich gewerblicher Immobilienfinanzierungen offengelegt. Der größte Anteil am Gesamtengagement von 14 Mrd. EUR entfalle auf Bürofinanzierungen (21%), gefolgt von Wohnimmobilien (18%) und Einzelhandel (11%). Länderspezifisch entfalle auf Österreich 25%), Tschechien (24%) und auf Slowakei 14%) der Großteil.In Russland habe sich der Nettogewinn gegenüber dem Vorquartal auf EUR 301 Mio. mehr als halbiert (inkl. negativer RUB-Abwertung), da sowohl Zins- als auch Provisionsergebnis um 14% bzw. 30% zurückgegangen seien, während die Risikokosten stark auf mehr als 11% gegenüber 6% im vierten Quartal angestiegen seien. Das Management argumentiere den Anstieg der Risikokosten mit zusätzlichen Dotierungen zum Reservenbestand an Overlays vor dem Hintergrund weiterer möglicher Sanktions- und politischer Risiken. Die risikogewichteten Aktiva (RWA) seien von EUR 16,3 Mrd. im vierten Quartal auf EUR 15,5 Mrd. gesunken, während das Eigenkapital unverändert bei EUR 4,1 Mrd. gelegen habe. Das grenzüberschreitende Engagement sei auf 195 Mio. EUR reduziert worden. Die lokale CET1-Quote habe sich deutlich auf 31,4% erhöht (27,1% in Q4). Die RBI werde mögliche Transaktionen, die zum Verkauf oder zur Abspaltung der russischen Tochter führen würden, weiter vorantreiben.Während der Bilanzpressekonferenz habe das Management signalisiert, dass sowohl die Abspaltung als auch der Verkauf mehrere Genehmigungen erfordern würden. Aus heutiger Sicht könnte die Abspaltung frühestens Ende des dritten Quartals abgeschlossen werden, da sie eher in den Händen des Managements zu liegen scheine. Andererseits wären die Unterzeichnung und der Abschluss der Verkaufstransaktion innerhalb eines Quartals realistisch, würden aber stark von der Anzahl der erforderlichen Genehmigungen abhängen.In der Ukraine bedeute der Nettogewinn von EUR 53 einen Rückgang um 32% gegenüber dem Vorquartal, der auf niedrigere Erträge und höhere Risikokosten zurückzuführen sei.Auf Länderebene sei das höhere Gewinnwachstum im Vergleich zum Vorjahr hauptsächlich aus dem SEE-Segment und insbesondere aus Rumänien (Zinseffekt, niedrige Risikokosten) und Serbien (M&A-Effekt, Zinseffekt und Risikokosten) gekommen. Ansonsten sei die Performance in der Slowakei und Kroatien auch positiv aber etwas niedriger gewesen, während in Tschechien ein Gewinnrückgang verzeichnet worden sei (abgeschwächter Zinseffekt, höhere Einkommensteuer).In Polen seien weitere Rückstellungen für CHF denominierte Hypothekenkredite gebildet worden, womit der Deckungsgrad erhöht worden sei (das Bruttoexposure habe bei EUR 1,9 Mrd. gelegen gegenüber dem Stand der Rückstellungen von EUR 853 Mio.). Das erwartete Urteil des Europäischen Gerichtshofs (man rechne damit in den nächsten Monaten) könnte zusätzliche Rückstellungen auslösen.