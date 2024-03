Mit den US-Aktienindices sei es hingegen später abwärts gegangen. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe 0,49%, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) 0,65% und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gar 1,15% verloren. Vor der Zinsentscheidung der Notenbank FED am kommenden Mittwoch herrsche in Anbetracht der zuletzt höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten Nervosität. Aus den Aussagen von Notenbank-Chef Jerome Powell dürfte klarer werden, ob die Erwartungen der Marktteilnehmer für eine Zinswende ab Jahresmitte noch gerechtfertigt seien. Die FED wolle schließlich die Inflation nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts von 2,0% drücken. Während sich das Minus bei den namhaften Large Caps dies- und jenseits des Atlantiks am Freitag aber immerhin in Grenzen gehalten habe, sei vor allem das kleiner kapitalisierte Segment unter die Räder gekommen. So hätten beispielsweise der Russell 2000 oder der SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) aufgrund ihrer relativ höheren Zinssensitivität überproportional abgegeben. Die Schwäche sei dabei Hand in Hand mit steigenden Renditen am Anleihemarkt gegangen, welche vor allem am langen Ende der US-Zinskurve zum Ausdruck gekommen sei. So habe beispielsweise die Rendite 10-jähriger US-Treasuries auf gut 4,31% angezogen. Die US-Konjunkturdaten vom Freitag seien insgesamt schwach ausgefallen. Der Empire-State-Index, der die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York messe, sei im März deutlich stärker als erwartet gesunken. Auch habe sich das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen entgegen den Erwartungen eingetrübt. Derweil seien die amerikanischen Einfuhrpreise im Februar im Monatsvergleich weiter gestiegen - allerdings im erwarteten Rahmen. Dem unerwarteten Anstieg der Industrieproduktion im Februar sei ein deutlicher als zunächst ermittelter Rückgang im vorangegangenen Monat gegenübergestanden.



Zum Auftakt in die neue Woche würden heute Früh nahezu alle asiatischen Aktienmärkte mehr oder weniger klar im Plus notieren. Datenseitig sei der Kalender heute aber sowohl in Sachen Konjunktur als auch von den Unternehmen her leer.



Am Rohstoffmarkt neige der Ölpreis weiter zur Stärke. Ein Fass der Nordseesorte Brent notiere heute Morgen bei rund USD 85,70. Dafür sei über das Wochenende der Goldpreis unter die Marke von USD 2.150 zurückgefallen und der Bitcoin notiere nun deutlich unter USD 69.000. (18.03.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Für Investoren steht weiterhin das Rätseln über den Zeitpunkt der Zinswende in den USA im Mittelpunkt ihres Anlageverhaltens, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Angesichts einer hartnäckigen US-Inflation hätten sich gegen Ende der abgelaufenen Woche Zweifel an raschen Zinssenkungen breitgemacht. Für teils kräftige Kursbewegungen habe zudem der dreifache Verfallstermin, der sogenannte Hexensabbat, gesorgt. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei lange Zeit um seine jüngst eroberte Marke von 18.000 Punkten gependelt und am Ende des Freitagshandels wenig verändert bei knapp 17.937 Zählern aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht habe er 0,7% gewonnen. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei nahe seines 23-Jahres-Hochs bei knapp unter 5.000 Punkten auf der Stelle getreten. Dafür habe der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) fast 0,5% zulegen können.