Börsenplätze R. STAHL-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs R. STAHL-Aktie:

21,60 EUR -0,92% (19.02.2024, 10:30)



ISIN R. STAHL-Aktie:

DE000A1PHBB5



WKN R. STAHL-Aktie:

A1PHBB



Ticker-Symbol R. STAHL-Aktie:

RSL2



Kurzprofil R. STAHL AG:



Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (19.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) unter die Lupe.R. STAHL habe, wie nach einer Prognoseanhebung in Q4/23 nicht anders zu erwarten gewesen sei, starke Zahlen für 2023 abgeliefert. Während das Management im November davon ausgegangen sei, eher das obere Ende der Umsatzzielspanne (305 bis 320 Mio. Euro) zu erreichen, sei letztlich sogar ein Wachstum um 20,5% auf 330,6 Mio. Euro geschafft worden. Das sei mit einer deutlich überproportionalen Gewinnverbesserung einhergegangen: Das um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA habe sich um 73% auf 38,6 Mio. erhöht Euro und damit sogar im oberen Bereich der von 30 bis 36 Mio. Euro auf 35 bis 40 Mio. Euro angehobenen Guidance gelegen. Zugleich sei der Free Cashflow von -4,4 Mio. Euro auf +0,3 Mio. Euro in den positiven Bereich gedreht.So weit, so gut, doch es gebe auch einen Wermutstropfen: Der Auftragseingang im vierten Quartal sei mit 74,5 Mio. Euro schwach gewesen und habe um 8,6% unter Vorjahr gelegen. Damit habe das Unternehmen von dem zuvor hohen Bestellvolumen gezehrt, der Auftragsbestand sei von Ende September bis zum 31. Dezember von 132,4 auf 115,1 Mio. Euro zurückgegangen und habe damit am Stichtag noch um 5,2% über dem Referenzwert von Ende 2022 gelegen. Nach Angaben der Gesellschaft habe sich der Auftragseingang aber seit dem Jahresanfang "erfreulich wiederbelebt", das lasse auf weiteres Wachstumhoffen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link