Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,10 EUR +0,79% (13.01.2023, 09:39)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,00 EUR +0,21% (13.01.2023, 09:24)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF).Den Rücksetzer zu Jahresbeginn habe RWE gut verkraftet. Inzwischen notiere die Aktie wieder im Bereich der Dezember-Hochs und damit keine fünf Prozent mehr unter dem Mehrjahreshoch bei 43,97 Euro. Zwei neue Kaufempfehlungen vonseiten der Analysten könnten dem DAX-Titel am Freitag weiteren Schwung verleihen.So habe das Analysehaus Jefferies das Kursziel für RWE zwar von 54 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. In der neuen Studie habe Analyst Ahmed Farman sowohl die Neunmonatszahlen und die Auswirkungen der Übernahme von Con Edison Clean Energy als auch die aktuellen Entwicklungen der Rohstoffpreise und der Regulierung berücksichtigt. Wegen der durch die Übernahme höheren Schulden und höherer Kapitalkosten habe er das Kursziel gesenkt, doch die Aktie bleibe trotz der Kursgewinne 2022 historisch unterbewertet.Oddo BHF dagegen habe das Kursziel für RWE von 53,00 auf 57,50 Euro angehoben. Das Votum laute nach wie vor "outperform" Vom aktuellen Niveau hätte der DAX-Titel bis dahin noch ein Potenzial von 38 Prozent.Die RWE-Aktie bleibt auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link