Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,60 EUR 0,00% (26.07.2023, 08:53)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,93 EUR +0,20% (25.07.2023, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (26.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag habe RWE nach Börsenschluss seine Ziele für das laufende Jahr nach oben angepasst. Eine große Überraschung sei das angesichts der starken Geschäftsentwicklung nicht gewesen, die Aktie ziehe dennoch wieder an. Die Zahlen könnten sich auch durchaus sehen lassen. Von den Analysten gebe es entsprechend Lob.Ein starker Energiehandel und kurzfristig eingesetzte Kraftwerke, die höhere Margen liefern würden, hätten RWE in die Karten gespielt. Das bereinigte EBITDA solle nun bei 7,1 bis 7,7 Milliarden Euro liegen statt bisher 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro - eine sehr deutliche Anhebung. Im ersten Halbjahr habe RWE bereits 4,5 Milliarden Euro verdient. Selbst wenn das zweite Halbjahr nun deutlich schlechter laufe, könnte die Prognose somit gut erreicht werden.Inzwischen seien auch die ersten Stimmen da. So zeige sich RBC-Analyst Alexander Wheeler von der deutlichen Zielanhebung wenig überrascht, sie sei aber noch stärker ausgefallen als gedacht. Deshalb könnten die zuvor bereits hohen Konsensschätzungen nun weiter angehoben werden. Vor allem bei den Geschäften mit Wasserkraft und Biomasse/Gas sowie im Handel gebe es Potenzial nach oben. Sein Kursziel: 53 Euro.Es laufe rund bei RWE. In allen Bereichen laufe es gut, der Konzern verdiene viel Geld und habe die Prognose noch stärker angehoben als ohnehin erwartet. Nach der langen Seitwärtsbewegung bei der Aktie sollte dies nun endlich die Impulse für einen Ausbruch nach oben geben. Nach der Rückeroberung der 40-Euro-Marke liege das erste Ziel nun beim Widerstandsbereich 43/44 Euro. Doch mittelfristig sollten deutlich höhere Kurse drin sein, zumal dank der Green-Tech-Strategie auch die weiteren Aussichten gut sind, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 26.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: