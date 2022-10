Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,83 EUR +2,10% (18.10.2022, 09:49)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,74 EUR +2,29% (18.10.2022, 09:36)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (18.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld könnten auch die Aktien von RWE und E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) am Dienstag weiter zulegen. Die beiden Versorger würden dabei auch von der Entscheidung der Bundesregierung profitieren, die verbleibenden drei Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen. Dies sei in der Ampel zuletzt umstritten gewesen.Bis maximal Mitte April kommenden Jahres sollten die Atomkraftwerke nun weiterlaufen können. Das habe Kanzler Olaf Scholz entschieden, wie am Montag aus einem vom Bundespresseamt veröffentlichten Schreiben des SPD-Politikers an die zuständigen Minister hervorgegangen sei. Scholz weise die Minister darin an, dem Kabinett Gesetzesvorschläge vorzulegen, damit die Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über das Jahresende hinaus bis längstens zum 15. April 2023 weiterlaufen könnten.Die FDP habe die Entscheidung umgehend begrüßt, die Grünen hätten zurückhaltend reagiert. Tagelang hätten vor allem diese beiden Ampel-Partner darum gestritten, ob und wie lange die drei noch laufenden Atomkraftwerke weiter betrieben werden sollten.RWE und E.ON würden mit den Atomkraftwerken noch immer gutes Geld verdienen. Eine Verlängerung der Laufzeiten sei daher positiv zu werten. RWE bleibt dabei angesichts des starken grünen Portfolios und der attraktiven Bewertung der Favorit, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link