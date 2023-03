Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (06.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Versorger RWE arbeite weiter daran, das eigene grüne Portfolio auszubauen, und habe deshalb einen weiteren Zukauf in Großbritannien getätigt. Noch würden der Aktie zwar trotzdem die Impulse fehlen, um aus der monatelangen Seitwärtsbewegung nach oben auszubrechen. Doch die Aussichten seien gut, dass sich dies ändere.RWE übernehme das Solar- und Batteriespeichergeschäft von JBM Solar aus Großbritannien. Damit sichere sich der Konzern eine Entwicklungspipeline mit einer Gesamtkapazität von rund 6,1 Gigawatt (GW), die sich in 3,8 GW Solar- und 2,3 GW Batteriespeicherprojekte aufteile. Die meisten Projekte befänden sich in Mittel- und Südengland, damit unterstreiche RWE die Wachstumsambitionen in Großbritannien.Geplant sei es, durchschnittlich rund 450 Megawatt pro Jahr der Pipeline in Betrieb zu nehmen. "Wir sind im Bereich Offshore- und Onshore-Wind in Großbritannien bereits gut aufgestellt. Durch den Kauf dieser bereits sehr weit entwickelten Solar- und Batteriepipeline stärken wir unser Erneuerbare-Energien-Geschäft erheblich", zeige sich Katja Wünschel, CEO Onshore Wind und Solar Europa & Australien von RWE Renewables, entsprechend zufrieden.Anleger können dabeibleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 06.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link