Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

43,56 EUR +0,23% (25.08.2022, 16:00)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

43,50 EUR -0,18% (25.08.2022, 15:47)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der DAX-Titel zeige sich weiterhin unbeeindruckt vom turbulenten Marktumfeld. Am Donnerstag sei die RWE-Aktie zwischenzeitlich bis auf zwei Cent an das Mehrjahreshoch aus dem Mai bei 43,97 Euro herangeklettert. Der Versorger baue derweil seine grüne Pipeline konsequent weiter aus.Dazu habe RWE nun den polnischen Solarentwickler Alpha Solar übernommen. Damit sichere man sich eine Projektpipeline von drei Gigawatt Photovoltaik. Zum Kaufpreis sei allerdings nichts bekannt geworden.Die Projekte von Alpha Solar seien über ganz Polen verteilt und in verschiedenen Entwicklungsstadien. RWE baue damit die bestehende globale Solarpipeline von zehn Gigawatt weiter aus. "Mit der Übernahme von Alpha Solar bauen wir unsere Präsenz in Polen, einem unserer Fokusmärkte, aus und nehmen eine führende Marktposition im Bereich Solar ein", zeige sich RWE-Chef Markus Krebber zufrieden mit dem Deal. Zusätzlich zu dem Zukauf wolle RWE 2022 und 2023 auch noch 70 Megawatt Photovoltaik sowie einige Wind-Projekte in Polen bauen und in Betrieb nehmen.Anleger können unverändert zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link