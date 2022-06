Moody's habe das langfristige Rating der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF)) von A3 auf A2 und das kurzfristige Rating von P-2 auf P-1 angehoben. Moody's habe den Ausblick aller Ratings der Deutschen Post als stabil bewertet.



Einem Bericht der "Financial Times" zufolge überdenke RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) seine Investitionspläne in Großbritannien. Eine erneute Überlegung erfolge, da das Vereinigte Königreich der Einführung einer Windfall-Steuer auf Gewinne von Stromversorgungsunternehmen näher rücke. RWE plane, bis 2030 rund 15 Mrd. GBP in Großbritannien zu investieren.



Einschätzungen von Analysten:



- Die KION GROUP (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) habe Morgan Stanley auf "übergewichtet" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 63,00 Euro festgelegt worden.



- TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) sei bei JP Morgan auf "neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 12,00 Euro festgelegt worden.



- Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) sei bei Jefferies auf "kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 64,00 Euro festgelegt worden. (27.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten höher in den Handel der neuen Woche, so die Experten von XTB.Die Indices des alten Kontinents würden nach einer herausragenden Sitzung an der Wall Street am Freitag und einer soliden Performance asiatischer Aktien am heutigen Tag höher gehandelt. Die großen europäischen Indices hätten sich jedoch von ihren Tageshöchstständen entfernt, da den Bullen die Puste auszugehen scheine. Der Wirtschaftskalender für heute sei leer, daher könne die Volatilität begrenzt sein. Das laufende G7-Treffen sei ein Ereignis, das man beobachten sollte, wenn neue Aktionen gegen Russland diskutiert würden.DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe heute seinen jüngsten Erholungslauf nach einer soliden Performance asiatischer Aktien verlängert. Die Aufwärtsbewegung sei jedoch im Bereich von 13.290 Punkten auf ein wichtiges kurzfristiges Hindernis gestoßen - die Obergrenze der lokalen Marktgeometrie, die mit dem 23,6%-Retracement der am 6. Juni 2022 gestarteten Abwärtsbewegung zusammenfalle. Ein Scheitern des Durchbruchs oberhalb dieses Widerstands könnte darauf hindeuten, dass der Index bald wieder abrutschen werde, und eine Bewegung in Richtung des jüngsten lokalen Tiefs im Bereich von 12.850 Punkten könnte wahrscheinlich sein. Sollten die Bullen andererseits wieder an Stärke gewinnen und einen entscheidenden Durchbruch über den Bereich von 13.290 Punkten erzielen, würde der kurzfristige Ausblick bullischer werden.Detlef Kayser, Vorstandsmitglied der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), habe in einem Interview mit "Die Welt" gesagt, dass das Unternehmen nicht vor 2023 mit einer Besserung und Rückkehr zum normalen Flugbetrieb rechne. Lufthansa habe bereits 3.000 geplante Flüge für diesen Sommer aus verschiedenen Gründen gestrichen, einschließlich Arbeitskräftemangel.