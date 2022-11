Mit Material von dpa-AFX



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) nach wie vor zugreifen.Die Energiewende in Deutschland werde ohne RWE nicht vonstattengehen. Der Konzern verfüge zwar nach wie vor über die Kohle- und Atomkraftwerke, doch vor allem werde das ohnehin bereits große Green-Tech-Portfolio immer weiter ausgebaut. Nun werde in Nordrhein-Westfalen das nächste große Projekt geplant.An zwei bestehenden Kraftwerksstandorten in Nordrhein-Westfalen wolle RWE Batteriespeicher mit einer Kapazität von insgesamt 220 Megawatt errichten. Das Investitionsvolumen an den Standorten in Neurath und Hamm habe der Konzern am Montag auf 140 Millionen Euro beziffert. Die Inbetriebnahme der Speicher sei für 2024 geplant.Batteriespeicher würden als bedeutender Teil der Energiewende gelten, denn sie würden Energie speichern, wenn im Netz eine Überproduktion an Strom herrsche, und diese wieder zur Verfügung stellen, wenn sie gebraucht werde.Insgesamt sollten an den nordrhein-westfälischen RWE-Kraftwerksstandorten in Neurath und Hamm 690 Blöcke mit Lithium-Ionen-Batterien installiert werden: Davon 80 Megawatt in Neurath und 140 Megawatt in Hamm. Zur Ein- und Ausspeisung der Speicherenergie könne so die bestehende Netzinfrastruktur genutzt werden, habe der Konzern betont.RWE betreibe aktuell nach eigenen Angaben Batteriespeicherprojekte mit einer installierten Leistung von rund 150 Megawatt. Ziel des Konzerns sei es, bis 2030 drei Gigawatt an Batteriespeichern zu bauen.RWE sei auf dem richtigen Weg und baue das grüne Portfolio immer weiter aus. Angesichts der günstigen Bewertung und der guten Aussichten sollte es eine Frage der Zeit sein, bis die Aktie ein neues Kaufsignal generiere.Anleger können weiter zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 07.11.2022)