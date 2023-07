Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (26.07.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Endlich habe sich der eine Essener Stromkonzern durchgerungen, die Jahresprognose anzuheben. Nachdem schon das Q1-Ergebnis außergewöhnlich gut gewesen sei und bis zur Hälfte der Jahresprognose angestiegen sei, hätten nun ebenfalls sensationelle Zahlen für das zweite Quartal das Management zu dem längst überfälligen Schritt überzeugt.Das vorläufige Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) habe sich im ersten Halbjahr 2023 auf EUR 4.540 Mio. mehr als verdoppelt und das bereinigte Nettoergebnis habe sich fast auf EUR 2.632 Mio. verdreifacht. Damit hätten die Ergebnisse beim EBITDA auch 7% über den Markerwartungen gelegen; beim Nettogewinn seien es 11% gewesen. Grund dafür sei ein wiederum gutes Handelsergebnis und die Stromerzeugung der Wasser-, Biomasse- und Gaskraftwerke gewesen.RWE gehe nun von einem bereinigten EBITDA von EUR 7,1 bis 7,7 Mrd. aus (zuvor EUR 5,8 bis 6,4 Mrd.; Konsensus von EUR 7,0 Mrd.) und rechne mit einem bereinigten Nettoertrag von EUR 3.3 bis 3.8 Mrd.; auch hier mehr als eine Milliarde höher als die zuvor ausgegebenen EUR 2,2 bis 2,7 Mrd. und die Markterwartung von EUR 3,2 Mrd. Die Dividende sei mit EUR 1,0 je Aktie bestätigt worden.Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr 2023, die nach Ansicht der Analysten der RBI nicht von den vorläufigen Niveaus abweichen sollten, würden am 10. August berichtet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.