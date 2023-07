Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Wer im DAX auf die Versorgerbranche setzen wolle, habe die Wahl zwischen RWE und E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ). Nachdem lange Zeit RWE klar die Nase vorn gehabt habe, habe im laufenden Jahr die E.ON-Aktie besser performt. Nun habe das US-Analysehaus Bernstein Research beide Aktien unter die Lupe genommen und einen klaren Favoriten herausgefiltert.Denn bei RWE laute das Rating von Analystin Deepa Venkateswaran nach einem Expertengespräch zum Thema CO2-Emissionen weiterhin "Outperform" mit einem Kursziel von 53,00 Euro. Bei E.ON hingegen laute das Votum weiterhin "Market Perform", den fairen Wert sehe sie bei 12,00 Euro.Das Ziel der Null-Emissionen bis 2050 sei generell ambitioniert, gebe Venkateswaran in ihrer Branchenstudie aber zu Bedenken - zumal manche Sektoren, die am Emissionshandel beteiligt seien, dieses Ziel schon 2039 erreichen müssten. Für Unternehmen aus der Schwerindustrie oder dem Energiesektor sei dies eine unverhältnismäßige Belastung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: