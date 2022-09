Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (05.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nachdem sich die Ampel-Koalition am Sonntag auf ein neues milliardenschweres Entlastungspaket geeinigt habe, stünden die Aktien aus der Energiebranche am Montag stark unter Druck. Der Grund: Die geplante Strompreisbremse für einen gewissen Basisverbrauch. Das dürfte auf die Gewinne bei RWE, E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ), Encavis und Co drücken.Die Ampel wolle "Zufallsgewinne" von Energieunternehmen infolge extrem hoher Strompreise teilweise abschöpfen und damit die geplante Strompreisbremse finanzieren. Hintergrund: Der Preis am Strommarkt richte sich nach den Kosten des teuersten Kraftwerks, das aktuell für die Stromerzeugung benötigt werde. Derzeit seien das die Gaskraftwerke. "Die Produktionskosten ändern sich jedoch für die meisten Stromproduzenten - etwa die Erneuerbaren, Kohle- oder Atomstrom - nicht", heiße es im Ergebnispapier - dadurch entstünden für diese derzeit enorme Gewinne. Angedacht sei nun eine Erlösobergrenze.Im "Heute Journal" des ZDF habe Finanzminister Chrisitan Lindner von der FDP betont, es gehe nicht um eine Übergewinnsteuer. Eine solche Steuer für Energiekonzerne hätten SPD und Grüne gefordert, die FDP habe sie jedoch abgelehnt. "Es geht da um den Preis pro Kilowattstunde, es geht da nicht um den Gewinn eines Unternehmens", habe der Finanzminister die Koalitionspläne in der ARD erläutert. "Eine Übergewinnsteuer hingegen, die hätte Willkür in unser Steuersystem gebracht."SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert habe bei den Strommarkt-Plänen Tempo zugesichert: "Das muss jetzt zackig gehen. Wir suchen kurzfristig eine gemeinsame Lösung auf europäischer Ebene, das läuft bereits", habe er den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" gesagt. "Wenn wir keinen europäischen Weg finden, was ich nicht glaube, dann setzen wir die Gewinnabschöpfung national um." So oder so könnten die Deutschen sich darauf verlassen, dass die Preisbremse komme.Rund fünf Prozent würden die Papiere von RWE, E.ON und Encavis angesichts der generellen Marktschwäche und des Entlastungspakets verlieren. Die Chartbilder würden sich damit etwas eintrüben. Doch trotz der Gewinnbremse sollten die langfristigen Aussichten im Bereich der grünen Energien weiter gut sein.Bei RWE und Encavis bleiben Anleger vorerst an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2022)Mit Material von dpa-AFX