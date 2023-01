Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,58 EUR +0,24% (16.01.2023, 09:13)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,41 EUR +0,24% (16.01.2023, 09:15)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nach dem schwachen Jahresstart habe die RWE-Aktie sich zuletzt wieder gut entwickelt. Während es operativ weiter gut laufe und der Wandel hin zu grünen Energien voranschreite, gehe der Ärger mit den Klimaaktivisten weiter. Nicht nur in Lützerath sondern auch in Hambach würden sich die Arbeiten verzögern.So hätten Klimaaktivisten einen Schaufelradbagger im Braunkohletagebau Hambach im rheinischen Braunkohlerevier besetzt. Insgesamt vier Menschen seien seit den frühen Morgenstunden auf dem Bagger, habe ein RWE-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag gesagt. Dieser habe den Betrieb eingestellt. Die Polizei sei informiert.Derweil gehe RWE davon aus, dass der Abriss von Lützerath schon bald abgeschlossen sein werde. Man erwarte, dass der Rückbau noch acht bis zehn Tage dauere, habe ein Firmensprecher der "Rheinischen Post" gesagt. "Im März oder April könnte der Tagebau dann das frühere Dorf erreichen und abbaggern." Bis zum Ende des Rückbaus wolle die Polizei vor Ort bleiben.RWE sei den Ärger mit den Klimaaktivisten gewohnt. Dennoch seien der Aufwand und die Verzögerungen natürlich ärgerlich. Die Auswirkungen auf die Zahlen sollten jedoch überschaubar bleiben. Die RWE-Aktie dürfte im Jahresverlauf weiter zulegen und bleibe ein Basisinvestment im DAX, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link