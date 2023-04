XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (27.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Essener Energiekonzern habe am Donnerstag überraschend vorläufige Zahlen zum ersten Quartal präsentiert. Gegenüber dem Vorjahr habe RWE den Gewinn deutlich steigern können, die Prognose für das Gesamtjahr sei bestätigt worden. Vollständige Zahlen sollten wie geplant am 11. Mai veröffentlicht werden. An der Börse komme das gut an, die RWE-Aktie lege im frühen Handel mehr als 3% zu.RWE liefere wieder einmal starke Zahlen ab, die Aktie nähere sich nach der langen Seitwärtsbewegung wieder der oberen Begrenzung des Seitwärtskorridors. Das starke grüne Portfolio sollte künftig weiter Auftrieb verleihen. "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2023)