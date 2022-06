Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,42 EUR -1,84% (22.06.2022, 17:45)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,47 EUR -1,38% (22.06.2022, 17:29)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (22.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die RWE-Aktie habe sich zuletzt im Vergleich zum Gesamtmarkt recht wacker halten können. Die Erwägungen Deutschlands, Kohlekraftwerke länger im Dienst zu lassen und die Gas-Verstromung zu ersetzen, hätten den Titel stärken können. Nichtsdestotrotz kämpfe die RWE-Aktie weiterhin mit einem wichtigen Widerstand.Seit Ende letzter Woche habe sich die Lage bei der RWE-Aktie wieder gebessert. Nach einem erfolglosen Kampf mit dem GD50 bei rund 40,50 Euro sei sie unter dieses Niveau gerutscht, sei anschließend unter die Unterstützungszone zwischen 38 und 38,50 Euro gerauscht und habe ihren Abverkauf erst am GD200 bei gut 36 Euro gestoppt. Trotz eines Tagesverlust könnte die RWE-Aktie bereits am heutigen Mittwoch oberhalb der eben genannten Marke bei 38,50 Euro schließen. Aus technischer Sicht wäre das ein erstes gutes Zeichen. Gelinge daraufhin unter steigendem Volumen die 40-Euro-Marke zurückzuerobern, wäre mit einem anhaltenden Rebound bis in Richtung des Verlaufshochs bei 43,97 Euro zu rechnen."Der Aktionär" halte die jüngsten Rücksetzer für übertrieben. Vielmehr sollten die guten Aussichten bei grünen Energien, der politische Rückenwind für diesen Bereich und die attraktive Bewertung wieder in den Fokus rücken. Die RWE-Aktie bleibe auf der Kaufliste, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: