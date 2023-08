XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (23.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld würden Versorger am Mittwoch zu den stärksten Werten an den europäischen Börsen gehören. Entsprechend lege auch die RWE-Aktie zu und löse sich damit wieder von den jüngsten Tiefs. Verbunden sei der Kursanstieg mit den Erwartungen an die Zinspolitik der EZB.So würden mittlerweile weniger Anleger damit rechnen, dass die EZB die Zinsen im September weiter anhebe. Eine überraschend deutliche Eintrübung der Stimmung im deutschen Dienstleistungssektor habe die Angst vor einer schwächelnden Konjunktur wieder geschürt und gleichzeitig die Zinsangst verringert.Versorger wie RWE würden von niedrigen Zinsen profitieren. Sie würden viel Geld in teure Großprojekte investieren, deren Refinanzierung so günstiger werde. Zudem seien die traditionell hohen Dividenden bei einem niedrigeren Zinsniveau attraktiver und ein stärkeres Kaufargument.Weniger stark steigende Zinsen wären für RWE positiv. Für einen nachhaltigen Kursanstieg bleibe aber entscheidender, dass der Versorger die Erneuerbaren Energien weiter ausbaue - und hier schreite RWE konsequent voran. Noch bewege sich die Aktie zwar weiter im Seitwärtstrend, doch "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich, dass der Ausbruch nach oben gelingen werde, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2023)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:38,90 EUR +0,75% (23.08.2023, 15:48)