37,79 EUR -0,79% (30.09.2022)



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (03.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Abverkauf am Gesamtmarkt habe zuletzt auch die RWE-Aktie belastet. Der Versorger schlage sich zwar nach wie vor besser als viele andere Unternehmen, doch vom Hoch von Anfang September habe die Aktie dennoch fast 15 Prozent verloren. Die Aussichten würden allerdings weiterhin stimmen, wie auch das Bankhaus Metzler betone.In einer neuen Studie habe Analyst Guido Hoymann seine Annahmen zum Strompreis überarbeitet. RWE sollte demnach von den hohen Preisen profitieren und keinerlei Probleme mit der Obergrenze der EU bekommen. Der Experte rechne aber auch damit, dass die vom Konzern realisierten Durchschnittspreise ab 2023 wieder sinken würden.Die Energiekrise gehe zwar auch an RWE nicht spurlos vorüber. Doch dank des starken Portfolios an grünen Energien und der hohen Strompreise verzeichne der Versorger hohe Gewinne. Angesichts der hohen Investitionen im grünen Bereich dürfte hier in Zukunft sogar noch mehr drin sein. Zudem winke bei RWE die Aussicht auf einen zeitweisen Weiterbetrieb im Bereich der Kernkraft."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich für den DAX-Titel, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 01.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link