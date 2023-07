XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,05 EUR -2,03% (28.07.2023, 15:58)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (28.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Essener Energiekonzern plane den Übergang von Braunkohle zu Wasserstoff an seinem Kraftwerksstandort in Weisweiler. Ein Gaskraftwerk, das mit Wasserstoff betrieben werden könne, solle bis 2030 errichtet werden. Aber der endgültige Investitionsbeschluss hänge von politischen Entscheidungen und der Sicherstellung der Wasserstoff-Netzanbindung ab. Den Auftrag dazu habe RWE jetzt an ein Konsortium aus zwei Firmen aus Italien und Spanien vergeben, wie das Unternehmen am Freitag mitgeteilt habe. Das Kraftwerk solle eine Leistung von 800 Megawatt haben. Die Genehmigungsplanung beginne unmittelbar, habe es geheißen. Kraftwerks-Komponenten wolle RWE jedoch erst bestellen, wenn die Investition endgültig beschlossen sei. RWE wolle 2030 die Braunkohleverstromung beenden. Bislang würden am Standort Weisweiler drei Braunkohleblöcke laufen. Außerdem gebe es zwei Gasturbinen.Es laufe rund bei RWE. In allen Bereichen laufe es gut, der Konzern verdiene viel Geld und habe die Prognose diese Woche noch stärker angehoben als ohnehin erwartet. Die nun verkündeten Pläne hin zu einem nachhaltigen Geschäftsbetrieb dürften weitere positive Impulse liefern. Mittelfristig sollten deutlich höhere Kurse drin sein, zumal dank der Green-Tech-Strategie auch die weiteren Aussichten gut seien, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:39,07 EUR -1,98% (28.07.2023, 16:13)