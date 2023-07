Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (28.07.2023/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von LYNX Broker:Ronald Gehrt, Experte von LYNX Broker, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Analystenkursziele würden meilenweit über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie liegen. Die Vorab-Zahlen zum ersten Halbjahr seien grandios, der Gesamtjahresausblick sei angehoben worden. Aber die Aktie wolle einfach nicht nach oben ausbrechen. Wo klemme es?Für Marktexperten Ronald Gehrt gebe es eigentlich keinen rationalen Grund, warum die RWE-Aktie immer noch nicht über die Hürde von 44 Euro hinauskomme, wie er in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibe. "Ein "ja, aber", mit dem man da kommen müsste, ist immer ein wackliges Argument. Zumal das ‚ja, aber‘ schon alt ist und gerade widerlegt wurde. Denn man sagt sich: Ja, aber nächstes Jahr wird der Gewinn dann stark fallen. Das erwartete man zu Jahresbeginn auch schon für 2023. Aber das Gegenteil ist der Fall."Die am Dienstagabend vorgelegten Vorab-Ergebnisse zum ersten Halbjahr würden einen deutlich höheren Gewinn ausweisen als allgemein erwartet. Das EBITDA sei von 2,86 Milliarden im ersten Halbjahr 2022 auf jetzt 4,5 Milliarden gestiegen. Und netto sei man auf 2,6 Milliarden nach 1,57 Milliarden im Vorjahreszeitraum gekommen."Damit ist die bisherige Prognosespanne von RWE für 2023 in Sachen Nettoergebnis schon fast überboten worden, denn die lag bei 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro, 2,6 Milliarden sind jetzt nach den vorläufigen Zahlen bereits verdient - in der Hälfte des Jahres. Dementsprechend könnte man sogar mutmaßen, dass der neue, mit den Vorab-Zahlen mitgelieferte Ausblick auch noch im Lauf der nächsten Monate nach oben korrigiert wird. Denn jetzt sieht man für das EBITDA statt zuvor 5,8 bis 6,4 Milliarden eine Spanne zwischen 7,1 bis 7,7 Milliarden. 4,5 Milliarden hat man bereits erreicht. Und beim Nettoergebnis avisiert RWE jetzt nach bislang 2,2 bis 2,7 Milliarden eine Range von 3,3 bis 3,8 Milliarden an, hier sind 2,6 Milliarden bereits im Kasten".Dazu Gehrt: "Wie gesagt: Da ist man nicht rational unterwegs, hier wird argumentiert, dass der Gewinn in den kommenden Jahren deutlich fallen wird. Dass RWE aktuell zeigt, dass man auch ohne die Ausnahmesituation, die durch den Beginn des Ukraine-Konflikts entstand, erhebliche Gewinne machen kann, nicht zuletzt, weil man sich rechtzeitig und stark auf den Bereich der erneuerbaren Energien konzentriert und diesen kräftig ausgebaut hat, scheinen die Bullen zu ignorieren. Was tun, wenn eine Aktie höher stehen könnte, ja müsste, es aber einfach nicht tut? Wer einen langen Atem hat, könnte diese Situation nutzen, um sich sukzessive einzukaufen, im Vertrauen darauf, dass der Ausbruch über kurz oder lang doch noch erfolgt. Nicht zuletzt, weil sehr viele DAX-Aktien derzeit eher zu hoch bewertet sind und RWE irgendwann zur Alternative, wenn nicht gar zu einem sicheren Hafen werden kann. Wer indes kurzfristig tradet, sieht angesichts dieser mageren Reaktion, dass da für den Moment nichts gehen will und sucht sich Basiswerte mit einem positiveren Momentum, denn ein "müsste eigentlich" hat noch keine Aktie in Marsch gesetzt, wenn es schon so lange klemmt." (Analyse vom 28.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link