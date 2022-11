Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,41 EUR +1,23% (17.11.2022, 17:05)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,38 EUR +1,23% (17.11.2022, 16:54)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (17.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Eine Sondersteuer auf Übergewinne mit erneuerbaren Energien in Großbritannien habe die Versorgeraktien nur kurz belastet. Auch der dort aktive DAX-Konzern RWE habe nach Verlusten im Tagesverlauf wieder ins Plus gedreht. Im schwachen Marktumfeld gehöre die Aktie zu den stärksten Werten im Leitindex.Großbritannien habe eine Steuer von 45% auf Übergewinne von Erneuerbare-Energien-Konzerne beschlossen. Zudem sei die Übergewinnsteuer für Öl- und Gas-Unternehmen auf 35% erhöht und bis 2028 verlängert worden. Neben RWE hätten auch die britischen Branchenwerte Drax, SSE und Centrica nach ersten Verlusten mittlerweile ins Plus gedreht. Hintergrund: Die Gewinnbesteuerung sei weniger scharf ausgefallen als befürchtet.Laut JPMorgan-Experte Pavan Mahbubani sei die nun erreichte Planbarkeit der Lage eine positive Nachricht. Er selbst sei bislang auch von einer Sondersteuer ausgegangen und sehe seine positiven Empfehlungen für die Unternehmen Drax, SSE und Centrica von den Entscheidungen untermauert. Die Einbeziehung höherer Strompreise und der neuen Steuerpläne impliziere, dass er seine Gewinnschätzungen je Aktie zumindest für SSE und Centrica im zweistelligen Prozentbereich nach oben anpassen müsse.Eine Übergewinnsteuer sei lange eingepreist gewesen. An der Börse komme gut an, dass die Unsicherheit nun aus dem Markt sei. Die RWE-Aktie bleibe attraktiv. Angesichts des starken grünen Portfolios und der günstigen Bewertung seien höhere Kurse drin, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link