XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,87 EUR +0,13% (30.06.2023, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie: 703712

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie: RWE

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie: RWNFF

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (03.07.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RWE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Seit fast anderthalb Jahren trete die RWE-Aktie auf der Stelle. Während der Versorger bei knapp 44 EUR immer wieder wichtige Hochpunkte ausgeprägt habe, würden auf der Unterseite der im Jahr 2015 etablierte Aufwärtstrend (akt. bei 36,65 EUR) sowie die 200-Monats-Linie (akt. bei 36,30 EUR) eine massive Kreuzunterstützung abstecken. Auch in der höheren Zeitebene - auf Quartalsbasis - finde die beschriebene Tradingrange ihren Niederschlag. Vor Jahresfrist habe die Aktie eine Handelsspanne gesetzt, welche bisher Bestand habe. Die letzten vier Quartalskerzen seien also allesamt innerhalb der Leitplanken vom 2. Quartal 2022 verblieben. Die Auflösung dieser Innenstäbe sollte für Bewegung sorgen.Vor diesem Hintergrund dürfte ein neues Mehrjahreshoch oberhalb der Marke von 44 EUR, zumal diese Hürde bestens mit dem Tief vom März 2009 bei 44,01 EUR harmoniere, ein neues Aufwärtsmomentum entfachen. Gleichzeitig gelte es auf der Unterseite, ein Abgleiten unter die oben genannte Kreuzunterstützung bei gut 36 EUR unbedingt zu verhindern, da ansonsten die beschriebene Schiebezone in eine Topbildung umschlage. In der Summe gibt die diskutierte Tradingrange den Takt für die RWE-Aktie vor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 03.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:40,00 EUR +0,20% (03.07.2023, 09:00)