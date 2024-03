Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,00 EUR -3,06% (14.03.2024, 16:05)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

30,89 EUR -2,68% (14.03.2024, 15:51)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (14.03.2024/ac/a/d)



London (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von eToro:Die Experten von eToro nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die RWE-Aktie habe am Donnerstagmorgen nach den starken Geschäftszahlen für 2023 ihre kurzfristige Erholung fortgesetzt und die Marke von 32 Euro überschritten. Deutschland werde immer grüner, wobei RWE als einer der führenden Energiekonzern maßgeblich dazu beitrage. Im Jahr 2023 sei in Deutschland der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms von 46,3 Prozent auf beachtliche 56 Prozent gesteigert worden, während der Großteil davon aus Windkraft stamme.Im Jahr 2023 sei RWE äußerst erfolgreich gewesen. Neben einem Gewinn von 8,4 Milliarden Euro habe das Unternehmen Investitionen in Höhe von 11,4 Milliarden Euro getätigt - das 2,5-fache im Vergleich zum Vorjahr.Allerdings scheine sich das Blatt für 2024 zu wenden, da die Gewinne voraussichtlich um bis zu ein Drittel sinken könnten. Diese Aussicht habe zwei Hauptursachen: Zum einen seien die Strompreise eingebrochen und dürften auf einem niedrigen Niveau verharren. In Deutschland seien die Großhandelspreise im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr von 235 auf 95 Euro pro Megawattstunde gefallen.