Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (21.06.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) von 41 auf 43 Euro.RWE glänze mit einer soliden Ausbaupipeline und punkte mit Erfahrung in den USA, die dank des Inflation Reduction Acts eine äußerst attraktive Förderplattform erhalten hätten. Zudem solle das Wachstum im Solar-Bereich durch Akquisitionen beschleunigt werden. Zuletzt seien vor allem Investitionen in Offshore-Windanlagen angekündigt worden. Im Vergleich zu anderen europäischen Versorgern mit globalen Wachstumsplänen im Bereich erneuerbare Energien sei RWE allerdings relativ fair bewertet, vor allem in Bezug auf die mittlere Frist.Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Halteempfehlung für die RWE-Aktie mit einem neuen Kursziel von 43 Euro (zuvor 41 Euro). (Analyse vom 21.06.2023)OffenlegungenOffenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivityBörsenplätze RWE St.-Aktie: