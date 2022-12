Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,05 EUR +0,41% (09.12.2022, 09:50)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

41,98 EUR +0,29% (09.12.2022, 09:37)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (09.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nach dem kräftigen Kursanstieg seit Mitte Oktober habe sich die Lage bei der RWE-Aktie zuletzt wieder etwas beruhigt. Der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch lasse damit trotz der guten Rahmenbedingungen vorerst noch auf sich warten. Neuen Schwung verleihe nun aber eine optimistische Studie von JPMorgan.Dank der inzwischen bekannten Details zu den Gaspreisdeckeln in Deutschland und Großbritannien setze Analyst Vincent Ayral in seinem Bewertungsmodell jetzt auf weniger konservative Rohstoffprognosen. Seine Gewinnschätzungen lägen nach eigenen Angaben für 2023 und 2024 um 57 bzw. 94% über dem Konsens. Das Kursziel habe er zwar leicht von 60 auf 59 Euro gesenkt, damit sehe er allerdings immer noch rund 40% Potenzial.Immer wieder würden die Experten der RWE-Aktie viel Potenzial zuschreiben. Die Kursziele lägen regelmäßig deutlich über dem aktuellen Kurs. Ein neues Kaufsignal scheine demnach nur eine Frage der Zeit zu sein. Noch sei das Mehrjahreshoch bei 43,97 Euro zwar rund 2 Euro entfernt, höher habe die Aktie jedoch letztmals 2011 notiert, bevor die Atomkatastrophe die jahrelange, rasante Talfahrt der deutschen Versorgeraktien eingeläutet habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: