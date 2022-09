Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.09.2022/ac/a/d)



Der Essener Energiekonzern wolle in das Windenergiegeschäft in Lettland einsteigen und gemeinsam mit dem Stromversorger Latvenego Offshore-Windparks in der Ostsee errichten. Damit baue RWE seine Aktivitäten im Bereich der zukunftsträchtigen Erneuerbaren Energien weiter aus. Die beiden Unternehmen hätten am Freitag eine Rahmenvereinbarung in der lettischen Hauptstadt Riga unterzeichnet, um Windanlagen vor der Küste des Landes zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. Durch die Partnerschaft solle der Ausbau der Offshore-Windenergie in Lettland unterstützt und die Energieunabhängigkeit Lettlands gestärkt werden, wie die beiden Firmen mitgeteilt hätten.Der massive Rückenwind für Erneuerbare Energien dürfte das Geschäft von RWE auch in den kommenden Jahren befeuern. Anleger könnten auf dem aktuellen Bewertungsniveau weiter zugreifen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)