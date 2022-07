Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,76 EUR +3,14% (15.07.2022, 12:44)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,56 EUR +2,81% (15.07.2022, 12:30)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Energiekrise in Europa habe zuletzt auch die RWE-Aktie belastet. Am Freitag profitiere der Versorger aber von einer guten Marktstimmung in der Branche und zählt zu den stärksten Werten im DAX . Rückenwind verleihe dabei auch eine neue Studie von Berenberg, in der sehr optimistische Töne angeschlagen würden.Analyst Andrew Fisher habe seinen fairen Wert von 42,50 auf 47,50 Euro nach oben geschraubt und die Kaufempfehlung bestätigt. Mehrere Gründe sprächen seiner Meinung nach derzeit für den Kauf der RWE-Aktie. Die entscheidende Rolle komme aber den Erneuerbaren Energien zu. Hier sehe er RWE in einer Top-Position, um langfristig zu wachsen und von den zunehmenden Investitionen der Staaten in grüne Energien zu profitieren. Den Einstieg neuer Playern in den Green-Tech-Markt scheine der Konzern zudem gut zu verkraften. Die starke Pipeline sei dabei noch lange nicht angemessen im Kurs widergespiegelt.Unterbrechungen bei der Gasversorgung würden RWE zwar ebenfalls beeinträchtigen. Doch dies sollte durch den vorübergehenden Betrieb etwa von Kohlekraftwerken kompensiert werden können. RWE komme deshalb sowohl bei der Bewältigung der Energiekrise als auch bei der Energiewende eine Schlüsselrolle zu.In einem Blue-Sky-Szenario halte Analyst Fisher sogar noch deutlich höhere Kurse für möglich. Dann sehe er den Wert der RWE-Aktie sogar bei 60,10 Euro - das wären 65 Prozent mehr als auf dem aktuellen Niveau.Klar sei: Die Energiekrise sei für alle Versorger eine Herausforderung. Doch RWE sei bestens aufgestellt, um auch in der neuen Energiewelt erfolgreich zu sein.Für den "Aktionär" ist der DAX-Konzern deshalb weiter der Favorit in der Versorgerbranche, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 15.07.2022)