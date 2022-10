Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (05.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Am Dienstag hätten sich RWE, das Bundeswirtschaftsministerium und das NRW-Wirtschaftsministerium auf einen schnelleren Kohleausstieg im Westen geeinigt. Allerdings würden auch zwei Braunkohlekraftwerke wegen der Energiekrise länger als bislang geplant laufen. Für RWE sei die Entwicklung durchaus positiv.Laut der Vereinbarung sollten die RWE-Kohlekraftwerke Neurath F und G sowie Niederaußem K mit insgesamt 3.000 Megawatt bereits Ende März 2030 vom Netz gehen. Bislang sei dies bis Ende 2038 vorgesehen gewesen. Jedoch sollten die Kraftwerksblöcke Neurath D und E, die eigentlich Ende dieses Jahres abgeschaltet werden sollten, nun bis Ende März 2024 in Betrieb bleiben, um in der aktuellen Energiekrise Gas zu sparen und Braunkohle stärker zu nutzen.Goldman Sachs-Analyst Alberto Gandolfi erwarte, dass die Gewinnschätzungen für RWE am Markt nun zweistellig steigen würden. Er sehe auch höhere Chancen, dass der EU-Strompreisdeckel bei 180 Euro je Megawattstunde komme. Lob habe es ebenfalls von Bernstein-Expertin Deepa Venkateswaran gegeben. Die Kohlepläne seien positiv für die langfristige Nachhaltigkeits-Strategie des Konzerns.Die RWE-Aktie ist auch günstig bewertet und bleibt ein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link