Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,45 EUR -1,37% (09.02.2024, 16:09)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,49 EUR -1,40% (09.02.2024, 15:55)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (09.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Versorger würden am Freitag europaweit zu den eher schwächeren Werten an der Börse zählen. Auch E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) und RWE würden im DAX zu den stärksten Verlierern gehören und ihre jüngste Abwärtsbewegung damit fortsetzen. Verantwortlich für die schlechte Stimmung in der Branche sei die Gewinnwarnung eines Wettbewerbers.Der österreichische Energieriese VERBUND habe den Markt negativ überrascht, dass die eigenen Gewinnaussichten deutlich vom Konsens abweichen würden. Durch den raschen Verfall der Großhandelspreise für Strom und das schwierigere Netzgeschäft würden die Ergebnisse deutlich belastet. VERBUND ( ISIN AT0000746409 WKN 877738 ) erwarte für 2024 ein EBITDA von 2,6 bis 3,3 Milliarden Euro. Die Prognose liege damit in der Mitte der Spanne knapp 30 Prozent unter den Markterwartungen.RWE habe zuletzt ebenfalls wegen des Preisverfalls im Großhandel reagiert und die eigene Prognose ans untere Ende der bisherigen Spanne korrigiert. Beim DAX-Konzern werde damit genau wie bei Verbund auch ein niedrigeres Ergebnis als im starken Jahr 2023 erwartet. E.ON wiederum sei stark im Netzgeschäft engagiert, weshalb die Aussagen von Verbund auch hier für Verdruss bei den Anlegern gesorgt hätten.Auch bei RWE und E.ON drängt sich derzeit deshalb trotz der attraktiven Bewertung kein schneller Neueinstieg auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Bei RWE sei der Stoppkurs zuletzt gerissen worden. Bei E.ON sehe das Bild noch besser aus, hier sollten Anleger erst bei 10,20 Euro die Reißleine ziehen. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: