Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,24 EUR +1,63% (05.01.2023, 10:38)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,04 EUR +0,96% (05.01.2023, 10:23)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (05.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Stark steigende Strompreise und die zunehmende Nachfrage nach grünen Energien hätten 2022 dafür gesorgt, dass RWE zu den stärksten Aktien im DAX gehört habe. Im neuen Jahr sei aber davon bislang nichts zu sehen. In der ersten Handelswoche sei das Papier des Essener Versorgers vielmehr der größte Verlierer im deutschen Leitindex.Auf die Stimmung würden v.a. die stark gesunkenen Strompreise drücken. Wegen des ungewöhnlich milden Winters seien diese trotz der nicht gelösten Energiekrise deutlich zurückgekommen. Nicht nur RWE sei deshalb an der Börse unter Druck gekommen. Auch die britischen Versorger SSE, Centrica oder Drax Group hätten nachgegeben - wegen seines Großbritannien-Geschäfts weise RWE traditionell eine gewisse Korrelation zu diesen Werten auf.Durch den Rücksetzer zu Jahresbeginn nähere sich die RWE-Aktie wieder der unteren Begrenzung der seit Monaten gültigen Dreiecksformation. Erst wenn diese nach oben aufgelöst und auch das Mehrjahreshoch bei 43,97 Euro überwunden werde, wäre aus charttechnischer Sicht von einem Befreiungsschlag zu sprechen.Die starke Position bei grünen Energien, die Bewertung und die Lage am Energiemarkt würden weiter für RWE sprechen. Anleger sollten sich von der Korrektur nicht verunsichern lassen. Langfristig bleibe die RWE-Aktie aussichtsreich und auf der Kaufliste des "Aktionärs", so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2023)Börsenplätze RWE St.-Aktie: