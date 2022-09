Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,35 EUR -1,13% (03.09.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,97 EUR +1,54% (03.09.2022, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (03.09.2022/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Angst vor einer Regulierung des Strommarkts und die mögliche Einführung einer Übergewinnsteuer hätten bei der RWE-Aktie zuletzt für einen deutlichen Rücksetzer gesorgt. Mittlerweile habe der DAX-Titel jedoch einen Boden ausgebildet. Das Analysehaus Jefferies halte die Gefahren bereits für eingepreist.Analyst Ahmed Farman habe die Auswirkungen eines möglichen regulatorischen Eingriffs in die EU-Strommärkte untersucht. Bei einem vergleichbaren Preissenkungsszenario wie in Spanien rechne er mit 50% niedrigeren Großhandelspreisen für Strom in Deutschland. Die Endkundenabrechnungen würden dann um 20% niedriger ausfallen.RWE wiederum dürfte beim operativen Jahresergebnis 12% weniger haben. Nach den jüngsten Kursverlusten sei dieses Minus aber laut Farman bereits eingepreist. Er habe zudem sein Kursziel von 54 Euro bestätigt und rate weiter zum Kauf der RWE-Aktie.